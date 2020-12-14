Часть пенсионеров Кузбасса получит январские выплаты в декабре

В связи с предстоящими праздничными днями Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу сообщает о корректировке графика выплаты пенсии через почтовые отделения.

Досрочно, 29 декабря, пенсии и пособия доставят тем, кто по графику их получает 3 января. Далее доставка пенсий и пособий будет осуществляться в январе согласно графику в соответствии с режимом работы почтовых отделений, уточнить который можно в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России.

Выплата пенсий в кредитных учреждениях Кузбасса в январе 2021 года будет произведена по прежнему графику в установленные договорами сроки.

Для справки:

Доставка пенсий и пособий через «Почту России» в городах и районах Кузбасса начинается с 3 числа каждого месяца, через кредитные учреждения – с 14 числа. В связи с тем, что 3 января в 2021 г. пришелся на выходной день, выплату перенесли на 29 декабря 2020 г.