Чемпион Кузбасса по компьютерному многоборью среди пенсионеров живет в Прокопьевске

Жительница Прокопьевска Ирина Березовская стала победительницей регионального этапа XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. В тройку лидеров вошли также представительницы Кемеровского муниципального района и г. Березовского.
Победители показали отличные результаты в работе со смартфоном, использовании поисковой системы сети интернет на тему - «Человек и космос», а также в знании компьютерной безопасности. Конкурс проводился в дистанционном формате.
Всего в региональном этапе приняли участие 11 представителей муниципальных отборочных туров. Из них – всего 1 мужчина. Ему 74 года. Все участники чемпионата получат свидетельства, победитель и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками. Теперь лидеров ждёт финал.
Отметим, что дважды, в 2015 и 2017 г. кузбассовцы побеждали в финальной части всероссийского чемпионата. В этом году Федеральный финал XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится 1 июля. Он тоже пройдет в онлайн-формате.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На необычный способ благоустройства дороги обратил внимание житель Кемерова. Проходя по улице...
|
Глава города Мыски Евгений Тимофеев рассказал, что к дорожным работам в городе приступили 20 апреля...
|
Проверку жалоб о добыче угля вблизи жилых домов начала прокуратура города Прокопьевска Кемеровской...
|
В Кузбассе создают новое правительство – молодежное. Соответствующее постановление за подписью...