Чемпион Кузбасса по компьютерному многоборью среди пенсионеров живет в Прокопьевске

Жительница Прокопьевска Ирина Березовская стала победительницей регионального этапа XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. В тройку лидеров вошли также представительницы Кемеровского муниципального района и г. Березовского.

Победители показали отличные результаты в работе со смартфоном, использовании поисковой системы сети интернет на тему - «Человек и космос», а также в знании компьютерной безопасности. Конкурс проводился в дистанционном формате.

Всего в региональном этапе приняли участие 11 представителей муниципальных отборочных туров. Из них – всего 1 мужчина. Ему 74 года. Все участники чемпионата получат свидетельства, победитель и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками. Теперь лидеров ждёт финал.

Отметим, что дважды, в 2015 и 2017 г. кузбассовцы побеждали в финальной части всероссийского чемпионата. В этом году Федеральный финал XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится 1 июля. Он тоже пройдет в онлайн-формате.