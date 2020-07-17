Чемпионат и первенство Кузбасса по легкой атлетике проходят в Кемерово

С 16 по 17 июля в Кемерове на стадионе легкоатлетического манежа проходят чемпионат и первенство области по легкой атлетике.
В спортивных состязаниях принимают участие 210 спортсменов из десяти муниципалитетов Кузбасса: Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Анжеро-Судженска, Юрги, Белова, Прокопьевска, Мысков, Березовского и Кемеровского муниципального округу.
Соревнования проходят в 17 спортивных дисциплинах легкой атлетики, в том числе прыжок в высоту и тройной прыжок, метания диска и копья, забеги.
17/07/2020
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