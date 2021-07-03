Чемпионат и первенство России по триатлону стартовали в Кузбассе

На берегу Беловского водохранилища начались соревнования сильнейших триатлетов страны. В Кузбассе собрались профессиональные спортсмены и любители из Москвы, Томска, Новосибирска, Сочи, Барнаула, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Тулы, Омска, Волгограда, Пензы, Ставрополя, Тюмени, Ростова-на-Дону, Саратова и Кузбасса.

«Для нас большая честь проводить в Кузбассе столь серьезные спортивные состязания. Приятно отметить, что к нам приехали более 200 спортсменов, профессионалов и любителей из 17 субъектов Российской Федерации, чтобы всем нам подарить праздник спорта. Вдвойне приятно, что мы проводим эти соревнования накануне юбилея региона. Я уверен, что и организационный комитет, и сами спортсмены сделают все для того, чтобы праздник спорта и здоровья в Кузбассе прошел на "ура". Желаю спортсменам ярких выступлений, зрителям — положительных эмоций, и еще раз поздравляю всех с открытием чемпионата!», — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Чемпионат России проходит среди мужчин и женщин; юниоры и юниорки примут участие в первенстве России. На старт соревнований выйдут также любители. Соревнования продлятся до 5 июля.

Среди профессионалов гонка проходит в рамках олимпийского вида дистанции — 1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег. По результатам будет формироваться состав сборной команды России для участия в чемпионате мира в г. Эдмонтон (Канада) и чемпионате Европы в г. Валенсия (Испания) в этом году.

Юниоры состязаются в рамках спринтерской дистанции — 750 м плавание, 20 км велогонка и 5 км бег. Также в рамках основных соревнований пройдет клубный чемпионат России среди любительских эстафетных команд (каждый из четырех участников выполняют дистанцию суперспринт — 250 м плавание, 6,5 км велогонка, 1,7 км бег).

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса