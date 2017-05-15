Четверо кузбасских депутатов лишились полномочий за сокрытие доходов

В Промышленновском районе четверо депутатов Советов народных депутатов муниципалитета и городского поселения были досрочно лишены полномочий из-за отсутствия сведений о доходах за 2015 год.

Кемеровский областной суд по требованию прокуратуры Промышленновского района вынес решение досрочно прекратить полномочия четырех депутатов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Причиной отстранения от должностей стало отсутствие сведений о доходах за 2015 год.

Промышленновский районный суд удовлетворил требования и указал, что непринятие решения о досрочном прекращении полномочий депутатов, не исполнивших требования законодательства о противодействии коррупции, и дальнейшее осуществление ими деятельности ставит под сомнение легитимность решений. Лишенные мандатов депутаты обжаловали постановление, но Кемеровский областной суд не удовлетворил жалобы ответчиков.