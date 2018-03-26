Число погибших при пожаре в ТРЦ в Кемерово выросло до 37 человек

По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек. Пропавшими без вести считаются 69 человек из них 40 детей.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Открытое горение здания ликвидировано. Продолжается проливка участков обрушения. В работах по ликвидации возгорания задействованы более 500 сотрудников МЧС России.
Телефон Горячей линии МЧС: 8(3842) 58-23-33.
26/03/2018
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