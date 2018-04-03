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Число желающих получать выплату из материнского капитала в Кузбассе растет

В Кемеровской области уже 28 семей подали заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Из них 9 семей проживают в Кемерове, 5 - в Новокузнецке и 4 - в Белово. Недавно к этому списку присоединились мамы из Осинников и Тяжинского района.

Получив сертификат, Анна Х. подробно узнала детали оформления ежемесячной выплаты, собрала документы, подтверждающие доход семьи за 2017 г. и вновь пришла в клиентскую службу управления ПФР в г. Осинники, чтобы написать заявление. После рассмотрения документов специалистами ПФР и одобрения заявки Анна будет получать ежемесячную выплату в размере 9857 руб. в течение года.

Специалисты Управления ПФР в Тяжинском районе приняли заявления на ежемесячную выплату сразу от двух семей. Узнав в клиентской службе при получении сертификата о такой возможности, они так же, как и Анна из Осинников, приняли решение подать документы. После вынесения положительного решения по заявлениям деньги на счета мам-первопроходцев поступят уже в апреле.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в Кемеровской области составляет 9857 рублей в месяц - это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату смогут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14971,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 59 886 рублей в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР.

Подробную информацию о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, необходимых документах можно найти на сайте ПФР в разделе Получателям МСК/ Как получить и потратить семейный капитал, а также по телефону горячей линии 8(3842)58-73-20.

Общество
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kuzbassnews.ru
03/04/2018
Общество
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Осинники
Тяжин
Новости Кузбасса

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