Чтобы спасти человека, полицейские выломали железные ворота гаража

Ночью в Прокопьевске сотрудники патрульно-постовой службы - старший сержант полиции Станислав Канин, сержант полиции Александр Махонин и стажер Анастасия Григорьева, патрулируя улицы, увидели, что около одного из частных домов горит гараж. Они сообщили о происшествии в экстренные службы, а сами отправились на место происшествия. И, как оказалось - их помощь была там просто необходима.
Возле дома кричала женщина - ее сын находился внутри горящего гаража.
Сотрудники полиции выломали железные ворота и эвакуировали уже лежащего на полу мужчину. Они оказали пострадавшему первую помощь и передали прибывшим медикам.
Фото из открытых источников
19/05/2019
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