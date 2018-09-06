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Чтобы учебный год был ярким

Специалисты Управления Пенсионного фонда в г. Осинники поздравили первоклассников коррекционной школы № 4 с новым этапом в их жизни, с началом учебного года и вручили подарки, приобретенные на добровольные взносы коллектива.

Заместитель начальника Управления ПФР в г. Осинники Ольга Блохина пожелала ребятишкам успехов в учебе, учителям и родителям мудрости и терпения.

Первоклассникам подарили канцелярские наборы - тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы, много полезных и красивых вещей к учебному году и, конечно же, сладости.

Взрослые надеются, что яркие, красочно оформленные подарки помогут ребятам  с удовольствием перейти от игры к серьезному школьному процессу – получению знаний.

Поздравление первоклассников коррекционной школы № 4 с Днем знаний стало уже доброй традицией УПФР в г. Осинники. Равнодушным к акции не остается никто: собирают ребятишек в школу всем миром. Особенно приятно видеть радость детей, рассматривающих красивые тетрадки, в которых будут писать свои первые строчки. А родителям особо приятно внимание, которое получили их дети.

Осинники
kuzbassnews.ru
06/09/2018
Осинники
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