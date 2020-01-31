Солистка Государственной филармонии Кузбасса Чылтыс Таннагашева представила шорскую музыкальную культуру в Коллумбии.

Она представила свой сольный акустический концерт в университете Лос Андес – крупнейшем учебном и культурном центре Боготы – колумбийской столицы. Здесь прошел III Всемирный музыкальный фестиваль (III Festival de Músicas del Mundo).



Выступление Чылтыс в сопровождении шорских национальных инструментов публика встретила с восторгом.



По просьбе организаторов концерта Чылтыс Таннагашева провела мастер-классы по игре на шорских национальных инструментах (темир-комузе) и по голосовым имитациям. В департаменте рассказали, что желающих было так много, что онлайн-запись на мастер-класс была закрыта сразу после ее открытия. Интерес к шорской музыкальной культуре проявили не только студенты, но и профессиональные музыканты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса