Солистка Государственной филармонии Кузбасса Чылтыс Таннагашева представила шорскую музыкальную культуру в Коллумбии.
Она представила свой сольный акустический концерт в университете Лос Андес – крупнейшем учебном и культурном центре Боготы – колумбийской столицы. Здесь прошел III Всемирный музыкальный фестиваль (III Festival de Músicas del Mundo).
Выступление Чылтыс в сопровождении шорских национальных инструментов публика встретила с восторгом.
По просьбе организаторов концерта Чылтыс Таннагашева провела мастер-классы по игре на шорских национальных инструментах (темир-комузе) и по голосовым имитациям. В департаменте рассказали, что желающих было так много, что онлайн-запись на мастер-класс была закрыта сразу после ее открытия. Интерес к шорской музыкальной культуре проявили не только студенты, но и профессиональные музыканты.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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