Цифровая трансформация и солнечные батареи для шорских поселков

В течение 2019 года энергохолдинг «Россети Сибирь» реализовал в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ряд инвестиционных проектов, направленных на укрепление и развитие электросетевого хозяйства. Так, чтобы повысить надежность электроснабжения юга и центра Кузбасса, энергетики реализовали масштабные проекты по реконструкции пяти подстанций напряжением 110 киловольт. На обновление действующих стратегических энергообъектов в этом году направлено более 350 млн рублей.

Генеральный директор компании «Россети Сибирь» рассказал о реализации программы ГК «Россети» «Цифровая трансформация 2030»: в каждом регионе присутствия ведется работа по проектам «Цифровой район электрических сетей» и «Цифровая подстанция». В Кузбассе, например, завершено проектирование первых пилотных проектов Цифрового РЭС в Топкинском районе и Цифровой подстанции «Ново-Чертинская» в Белово. Их реализация намечена на 2020-2021 годы.

Также в Кузбассе компания «Россети Сибирь» представила перспективный проект по электроснабжению изолированных и отдаленных территорий, который получил положительную оценку губернатора. К разработке технических решений в качестве экспертов привлечены лучшие специалисты электросетевой компании.

Павел Акилин также обратил внимание полпреда на результаты исполнения ремонтной программы в сибирских регионах. Ремонтная программа в Кемеровской области в этом году выполнена в полном объеме, на это направлено 623,7 млн рублей. Специалисты филиала заменили более 4,5 тысяч опор ЛЭП, 127,8 км провода и более 4 тысяч изоляторов, капитально отремонтировали 15 силовых трансформаторов 6-110 кВ.

«Мы продолжаем повышать надежность наших сетей, и по итогам года снижение числа технологических нарушений в сетях 6 киловольт и выше по сравнению с прошлым годом составило 6,2 %, а в сетях 110 кВ – 13,2 %. Все наши филиалы получили паспорт готовности к прохождению отопительного сезона. К зиме мы полностью готовы», – отметил Павел Акилин.