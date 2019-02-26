Новости Кузбасса

Занятия проводят сотрудники общественной организации «Российский Красный Крест». Основной задачей курсов является обучение принципам ухода за пожилыми людьми и инвалидами на дому с учётом имеющихся у них заболеваний. Изучаются правила питания, кормления, личной гигиены, использования технических средств реабилитации, методы дезинфекции, биомеханика тела, навыки медицинских манипуляций. Занятия также охватывают вопросы создания и поддержания комфортной психологической обстановки в окружении человека, требующего ухода.

Особенностью обучения является его практическая направленность. Знания и навыки, полученные в ходе семинара, позволят работающим с маломобильными гражданами специалистам повысить свою квалификацию, а также создать своим подопечным условия для более полной и достойной жизни.