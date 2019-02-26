Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Цикл занятий по программе «Основы ухода за пациентами в домашних условиях» организован в Центре социального обслуживания г. Калтан

Занятия проводят сотрудники общественной организации «Российский Красный Крест». Основной задачей курсов является обучение принципам ухода за пожилыми людьми и инвалидами на дому с учётом имеющихся у них заболеваний. Изучаются правила питания, кормления, личной гигиены, использования технических средств реабилитации, методы дезинфекции, биомеханика тела, навыки медицинских манипуляций. Занятия также охватывают вопросы создания и поддержания комфортной психологической обстановки в окружении человека, требующего ухода. 

Особенностью обучения является его практическая направленность. Знания и навыки, полученные в ходе семинара, позволят работающим с маломобильными гражданами специалистам повысить свою квалификацию, а также создать своим подопечным условия для более полной и достойной жизни.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
26/02/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор Кузбасса пообещал ликвидировать очереди в детские сады
В Ленинском районе Кемерова в микрорайоне 68 уже идут работы по возведению детского сада на 350...
Новокузнечанина оштрафовали на 400 тысяч рублей за смерть ребенка
Автовладелец до последнего отказывался признавать вину, но экспертиза установила, что горожанин...
Из-за черного снега в Кузбассе возбудили уголовное дело
Жительница Киселевска пожаловалась на угольную пыль, запорошившую все окрестности. Полиция города...
Кузбассовец подделал справку о сдаче крови
В Осинниках возбуждены уголовные дела о подделке документов по результатам прокурорской проверки....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus