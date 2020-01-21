Цитрусовые из Китая попали под запрет

На территории Российской Федерации с 6 января 2020 года действует запрет на ввоз цитрусовых из Китая. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору введены эти меры по причине неоднократного выявления карантинных вредных организмов в этой продукции.Соответствующее решение было принято ведомством 30 декабря 2019 года.

Итоги проведённойРоссельхознадзором с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения семечковых культур в КНР показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт. В частности, был выявлен ряд системных недостатков, связанных с отсутствием прослеживаемости продукции от мест выращивания до упаковочных станций и неудовлетворительными механизмами контроля за перемещением товаров. Кроме того, в ходе инспекции подтвердилось несоблюдение рядом упаковочных станций норм, обеспечивающих безопасность и сохранность качества растительной продукции.

Ограничения введены до тех пор, пока не будут приняты меры китайской стороной по обеспечению соответствия экспортируемой из Китая продукции российским фитосанитарным требованиям.

Плоды цитрусовых являются подкарантинной продукцией, которые могут быть носителями карантинных объектов таких как: щитовка, муха-горбатка, средиземноморская плодовая муха и др.

В связи с этим просим поставщиков плодоовощной продукции быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области о прибытии подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области для осуществления её фитосанитарного контроля, во избежания распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации сообщить по телефону 8 (3842) 36-15-80 или по электронной почте: karantin.kemerovo@rsn42.ru.