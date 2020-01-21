Цитрусовые из Китая попали под запрет

На территории Российской Федерации с 6 января 2020 года действует запрет на ввоз цитрусовых из Китая. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору введены эти меры по причине неоднократного выявления карантинных вредных организмов в этой продукции.Соответствующее
Итоги проведённойРоссельхознадзором с 29 октября по 9 ноября
Ограничения введены до тех пор, пока не будут приняты меры китайской стороной по обеспечению соответствия экспортируемой из Китая продукции российским фитосанитарным требованиям.
Плоды цитрусовых являются подкарантинной продукцией, которые могут быть носителями карантинных объектов таких как: щитовка, муха-горбатка, средиземноморская плодовая муха и др.
В связи с этим просим поставщиков плодоовощной продукции быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области о прибытии подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области для осуществления её фитосанитарного контроля, во избежания распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации сообщить по телефону 8 (3842) 36-15-80 или по электронной почте: karantin.kemerovo@rsn42.ru.
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