Цивилев наградил героев, спасших 13 человек из горящего дома в Мариинске

Накануне Дня защитника Отечества в администрацию правительства Кузбасса пригласили Никиту Масалова, Илью Мельникова, Алексея Шлома и Максима Кирзо. Благодаря их смелым и решительным действиям удалось избежать многочисленных жертв на пожаре в Мариинске в ноябре 2019 года. Сергей Цивилев поблагодарил молодых людей за отвагу и вручил им медали «За честь и мужество».

«Защитники Отечества – это не только ветераны, военнослужащие и работники правоохранительных органов, но и те, кто всегда готов прийти на помощь людям в трудную минуту. Вы не остались в стороне, смогли быстро сориентироваться в сложной ситуации. Спасибо за храбрость и неравнодушие. Мы гордимся вами», — отметил глава региона.

В ноябре 2019 года в Мариинске около часа ночи в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Пламя увидели проезжавшие мимо на автомобиле друзья —военнослужащий части специального назначения Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ Илья Мельников, младший инспектор Управления по конвоированию ГУФСИН России по Кузбассу г. Мариинск Алексей Шлома, выпускник Мариинского политехнического техникума Максим Кирзо. Одновременно на помощь пришли студент Мариинского политехнического техникума Никита Масалов и Александр Бубнов, который сейчас проходит военную службу по призыву.

Крыльцо было полностью охвачено огнем, весь дом был задымлен. Молодые люди стали стучаться в окна, чтобы разбудить жильцов. Затем они пробрались внутрь, разбив окно на первом этаже. Из одной квартиры спасли пятилетнего мальчика, на руках вынесли женщину-инвалида, которая не могла передвигаться без инвалидной коляски. Остальные жильцы покинули полыхающий дом самостоятельно, услышав предупреждающие крики. Спасти не удалось только одну женщину. В результате пожара было уничтожено семь квартир, по факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье «Поджог». Сейчас следственные действия уже завершены.

Как рассказал Максим Кирзо, героями молодые люди себя не считают, но при этом называют выполненные действия единственно правильными в экстремальной ситуации. Максим родился в Мариинске, с детства занимается самбо и рукопашным боем, после окончания техникума служил в армии. Сейчас устраивается в 1-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу. Еще один герой, Александр Бубнов, получит заслуженную награду после возвращения со службы.