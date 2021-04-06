Цивилев отчитал глав муниципалитетов за плохую уборку снега

На аппаратном совещании правительства Кузбасса особое внимание уделили вопросу очистки придомовых территорий от снега и наледи. Глава региона Сергей Цивилев поручил главам территорий, жители которых жаловались на несвоевременную уборку дворов и кровель, оперативно устранить выявленные нарушения.

«От кузбассовцев продолжают поступать жалобы на некачественную уборку снега во дворах, на свисающие с крыш сосульки, которые в любой момент могут обрушиться на прохожих. Только за прошлую неделю, с 26 марта по 2 апреля, Госжилинспекция приняла 159 обращений. Наибольшее количество нарушений инспекторы выявили в Новокузнецком и Яйском округах, в Мысках, Междуреченске, Кемерове и Полысаеве. Главам этих территорий совместно с управляющими компаниями поручаю незамедлительно устранить нарушения и доложить о проделанной работе», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Также Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с просьбой обращать внимание на состояние своих домов и дворов, проявлять бдительность и осторожность, не ходить вдоль фасадов. В случае появления сосулек необходимо немедленно сигнализировать об этом в управляющую компанию. Опасные территории должны быть обязательно огорожены сигнальными лентами. О бездействии жилищников можно сообщить по телефону горячей линии ГЖИ (3842) 36-93-32.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса