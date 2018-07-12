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Цивилёв взял на личный контроль вопрос загрязнения реки Кия в Мариинском районе

Мариинцы пожаловались врио губернатора Сергею Цивилёву о значительном загрязнении реки Кия, в месте впадения реки Кундат.
Река Кундат — один из крупнейших нерестовых притоков Кии. Однако вместе с тайменем, хариусом и бычками этот район любят не только туристы, но и золотопромышленники, некоторые из которых добывают драгоценный металл, загрязняя реки сточными водами.

Цивилёв поручил главе Мариинского района Александру Кривцову провести исследование района с воздуха, установить виновника загрязнения и остановить деятельность, которая наносит экологический ущерб.

В местной администрации сообщили, что 11 июля, во время облета произведена фотосъемка данного участка.

Специалисты областного департамента природных ресурсов и экологии пояснили, что информация о юридическом лице, подозреваемом в нарушении природоохранного законодательства, будет направлена в Министерство природных ресурсов РФ, департамент по недропользованию по СФО и в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области.

Компанию ждет комплексная проверка деятельности. При выявлении нарушений администрация области имеет право выдвинуть требование о досрочном прекращении действия лицензии данных недропользователей.

Экология
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kuzbassnews.ru
12/07/2018
Экология
Топ
Мариинск
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