Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»

С февраля 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели серию внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, согласованных с органами прокуратуры, в отношении 25 розничных магазинов торговых сетей «Светофор» и «Маяк», работающих на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса.

По всем торговым адресам продукция животного происхождения реализовывалась с нарушениями технических регламентов и обязательных требований ветеринарного законодательства, в том числе обеспечивающих прослеживаемость.

Так, в ходе 13 выездных проверок в Новосибирской области обнаружено 241,9 кг продукции без маркировки и 6,8 кг – с истекшим сроком годности.

Инспекционные визиты в 9 томских магазинах позволили выявить факты продажи просроченных продуктов, продукции без указания сведений об условиях хранения и сроках годности (без маркировки), а также случаи несоблюдения условий температурного режима хранения. Объем несоответствующей подконтрольной госветнадзору продукции составил 355 кг.

В Кемеровской области – Кузбассе по итогам выездных проверок 3 магазинов зафиксировано хранение 54,9 кг продукции животного происхождения без маркировочных ярлычков.

С целью проверки качества и безопасности специалисты Россельхознадзора провели отбор проб продукции для направления на исследование в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». В результате в 26 из 40 проб обнаружены несоответствия, в том числе по микробиологическим показателям, по жирнокислотному составу, по гистологической идентификации, по наличию растительного жира, свидетельствующие, в том числе о фальсификации.

Так, перечень фальсифицированных молочных продуктов составили сметана производства ООО «Дикон-НК» (Пермский край), ООО «Железногорский молочный завод» (Красноярский край), и ООО «Ру.Милк» (Челябинская область), масло сливочное производства ООО «Ру.Милк» (Челябинская область) и ООО «Горизонт» (Брянская область), сыр производства ООО «Сливочная Страна» (Московская область) и ООО «МОЛСБЫТ» (Брянская область), сливки сгущенные производства ООО «Брасовские сыры» (Брянская область), творог производства ООО «Касленд» (Московская область) и другие.

Фальсификация была выявлена и в колбасных изделиях производства ООО МПК «Атяшевский» (Республика Мордовия), ООО «Хлеб Алтая» (Алтайский край), ООО «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат» «Ресурс» ОП Генеральское (Саратовская область), а также в мясных полуфабрикатах производства ООО «Ишимский мясокомбинат» (Тюменская область) и ООО «Алтай холод» (Алтайский край) и других.

На основании полученных результатов проверки магазинов торговых сетей «Светофор» и «Маяк» специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали предписания об изъятии из оборота продукции, несоответствующей требованиям законодательства, общим объемом 658,6 кг.

По состоянию на 26 марта 2025 года возбуждено 19 административных дел, из которых по 12 рассмотрены и назначены штрафы. В настоящее время для принятия мер в рамках компетенции ведется работа по информированию уполномоченных служб и ведомств, а также недобросовестных производителей, работающих на территории вышеуказанных регионов.