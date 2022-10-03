Cуд обязал власти Мариинского округа определить места и обустроить площадки для выгула животных

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в срок до 1 сентября 2023 года администрация Мариинского муниципального округа и её структурное подразделение обязаны определить места и обустроить площадки для выгула животных. Соответствующее решение принял суд по административному исковому заявлению прокурора города Мариинска.

Как следует из материалов административного дела, прокуратурой Мариинска по поручению прокуратуры Кемеровской области весной 2022 года была проведена проверка, в ходе которой было выявлено нарушение требований законодательства об ответственном обращении с животными, выразившееся в отсутствии мест для выгула домашних животных, организовать и обустроить которые обязаны органы местного самоуправления. При этом, согласно действующим правилам, выгул животных должен проводиться на специальных территориях, обозначенных табличками и оборудованных контейнерами для сбора экскрементов животных.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес главы Мариинского муниципального округа было вынесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого меры для исправления ситуации приняты не были.

В результате для устранения нарушений действующего законодательства прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к администрации Мариинского муниципального округа, а также к Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации.

В судебном заседании представители административных ответчиков требования прокурора не признали.

Но, несмотря на непризнание требований административными ответчиками, Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования прокурора.

В срок до 1 сентября 2023 года администрация Мариинского муниципального округа обязана определить места для выгула животных на территории округа, и совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи обустроить площадки для выгула животных в соответствии с действующими правилами и нормативами.

Не согласившись с решением, административные ответчики обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но на днях судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда оставила решение без изменения.

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