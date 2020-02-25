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Цветочный трипс – опасный гость из-за океана

Каждой женщине приятно получить в подарок экзотические цветы, как в букете, так и горшечные, но стоит помнить, что они дарят не только эстетическое удовольствие, но могут быть и опасны.Любуясь купленными или подаренными цветами дома, через какое-то время люди наблюдают, листья приобрели неравномерную желто-белую окраску, появляются желтые пятна, серебристые штрихи, а на их нижней стороне появляются темные выделения, и растение становится неприглядным. Такие повреждения характерны для трипсов, который является карантинным объектом.

Цветочный калифорнийский трипс относится к карантинным вредителям декоративных растений, плодово-ягодных и овощных культур. Родом эта напасть из Северной Америки, а в Европу паразит завезен в 80-х годах прошлого века, когда и был обнаружен в теплицах Голландии. В настоящее время этот вредитель благодаря своей живучести и плодовитости распространился уже по всем континентам. В России насекомое впервые обнаружили в конце 1980-х — начале 1990-х годов в тепличных хозяйствах. Трипс отмечен в Курской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Магаданской, Ульяновской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В 2016 году Россельхознадзор обнаружил этих насекомых в Пермском крае в цветах, завезенных из Голландии, в феврале 2018 года трипса выявили в Удмуртии, насекомые находились в партии роз из Эквадора.

Спектр поражения растений цветочным калифорнийским трипсом весьма широк. Вредитель практически всеяден и повреждает сотни видов цветочных, плодово-ягодных и овощных культур. Это огурцы, томат, перцы, хлопчатник, люцерна, виноград, земляника, фруктовые деревья, роза, гербера, гвоздика, цикламены. Питается цветочный трипс растительным клеточным соком, который благодаря колюще-сосущему ротовому аппарату добывает из стеблей, листьев и плодов, а также нектаром и пыльцой в бутонах. В итоге у плодовых культур снижается урожайность, а у декоративных сильно страдает внешний вид. На листьях появляются желтые точки из-за отмерших клеток и черная россыпь экскрементов, деформируются и не распускаются бутоны цветов, не завязываются плоды. Наиболее многочисленные колонии паразита способны полностью уничтожить урожай. Это насекомое к тому же переносит опасные для растений вирусные заболевания. Цветочный трипс вред для человека не несет - только экономический урон.

Основной метод борьбы с таким вредителем, как цветочный трипс, - это профилактические меры в виде карантинных мероприятий. Необходимо проверять на предмет заражения всю растительную продукцию: посадочный материал, черенки, горшечные растения, срезы цветов. Проще всего бороться с цветочным трипсом в межсезонье, когда можно убрать растения, провести обработку грунта и теплиц. Надо сказать, что высокотоксичные пестициды мало того, что экологически опасны, но в случае данного вредителя еще и бесполезны. Он обладает достаточно высокой устойчивостью к ним, да и ведет цветочный трипс скрытный образ жизни, прячась в почках, бутонах, под чешуйками растений, тем самым становясь неуязвимым для химических обработок. Наиболее эффективным считается биологический метод: против цветочного трипса выпускают его врагов: хищных клопов и клещей.

При покупке растение следует внимательно осматривать с целью обнаружения повреждений или следов жизнедеятельности вредителей, а также на наличие самих насекомых и если это возможно, не размещать, купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений. Горшечные растения так же можно некоторое время держать изолированно и регулярно наблюдать за ними, чтобы не допустить заражения всех комнатных растений, т.к. вести самим борьбу с этими вредителями весьма проблематично.

Для защиты от проникновения и распространения на территории региона опасных вредителей специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проводятся контрольные мероприятия за ввозимой цветочной продукцией.

Если вы обнаружили вышеуказанные признаки наличия трипсов на купленных Вами растениях, необходимо обратиться к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора, чтобы определить наличие или отсутствие вредоносных организмов и не допустить его распространения.

Обратиться к специалистам Управления можно по телефонам:

в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б

Общество
kuzbassnews.ru
25/02/2020
Общество
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