День абитуриента прошел в селе Суслово Мариинского округа

На абонементе Сусловской сельской модельной библиотеки для старшеклассников организовали выставку-просмотр «Маршрут в перспективу». Здесь были представлены книги, буклеты и листовки, рассказывающие о различных профессиях, учебных заведениях и требованиях к поступлению.

Девятиклассники приняли участие в прохождении психогеометрического теста Сьюзен Диллинжера. При его помощи ребята смогли определить тип личности, получили подробную характеристику своих личностных качеств и узнали профессиональные предпочтения.

Библиотекари организовали для школьников слайд-обзор «Куда пойти учиться?». В ходе просмотра были представлены высшие и средние специальные учебные заведения города Кемерово.

День абитуриента «Мое увлечение – моя профессия» прошел насыщенно и интересно. Девятиклассники получили дополнительные знания и ресурсы для успешного профессионального самоопределения.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека