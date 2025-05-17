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День абитуриента прошел в селе Суслово Мариинского округа

На абонементе Сусловской сельской модельной библиотеки для старшеклассников организовали выставку-просмотр «Маршрут в перспективу». Здесь были представлены книги, буклеты и листовки, рассказывающие о различных профессиях, учебных заведениях и требованиях к поступлению.
Девятиклассники приняли участие в прохождении психогеометрического теста Сьюзен Диллинжера. При его помощи ребята смогли определить тип личности, получили подробную характеристику своих личностных качеств и узнали профессиональные предпочтения.
Библиотекари организовали для школьников слайд-обзор «Куда пойти учиться?». В ходе просмотра были представлены высшие и средние специальные учебные заведения города Кемерово.
День абитуриента «Мое увлечение – моя профессия» прошел насыщенно и интересно. Девятиклассники получили дополнительные знания и ресурсы для успешного профессионального самоопределения.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека

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17/05/2025
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