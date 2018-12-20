День для посещения ПФР можно выбрать онлайн

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что на официальном сайте ПФР можно найти ближайшую по расположению клиентскую службу и записаться на прием.

Процедура не займет много времени, так как основные принципы работы электронных сервисов ПФР - удобство и простота использования. Поэтому жители Кузбасса все чаще получают услуги ПФР через интернет, а те, кому необходима личная консультация – пользуются предварительной записью на прием. С начала года этой услугой воспользовались 22246 жителей региона.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием». При необходимости можно всегда перенести визит на другое время или отменить запись там же, в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».

Регистрации на портале государственных услуг не требуется, так же при заказе справок и документов, направлении обращения в ПФР, вопроса онлайн, поиска клиентской службы, формировании платежного документа или при расчете будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.