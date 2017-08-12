День физкультурника в Тяжине

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В поселке Тяжинский накануне Дня физкультурника прошла массовая физическая зарядка.
На центральной площади районного центра собрались воспитанники детских садов и работники учреждений социальной сферы. Физические упражнения под музыку одновременно выполняли 200 человек.
С праздником земляков поздравила заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова. Любители спорта были награждены почетными грамотами.
Работники культуры подготовили для физкультурников музыкальный подарок, а для воспитанников детсадов провели «воробьиную» дискотеку.
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