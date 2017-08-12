Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День физкультурника в Тяжине

В поселке Тяжинский накануне Дня физкультурника прошла массовая физическая зарядка.
На центральной площади районного центра собрались воспитанники детских садов и работники учреждений социальной сферы. Физические упражнения под музыку одновременно выполняли 200 человек.
С праздником земляков поздравила заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова. Любители спорта были награждены почетными грамотами.
Работники культуры подготовили для физкультурников музыкальный подарок, а для воспитанников детсадов провели «воробьиную» дискотеку.

 

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/08/2017
Спорт
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Бывший директор турфирмы получила условный срок за мошенничество
В Кемерове бывшего директора турфирмы приговорили к условному сроку лишения свободы. Как сообщает...
МЧС предупреждает кузбассовцев о первых заморозках
МЧС Кузбасса совместно с синоптиками сообщает, что на регион надвигаются первые заморозки. Они...
В Кузбассе мать довела ребёнка до обморожения и туберкулёза
Как сообщают в полции области, мать сильно пила, в отношении старших детей 36-летнюю женщину лишили...
Четырех кузбассовцев осудят за похищение людей и вымогательство
Четырех жителей Гурьевска осудят за похищение людей, вымогательство и уничтожение чужого имущества...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus