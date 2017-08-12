День физкультурника в Тяжине

Бывший директор турфирмы получила условный срок за мошенничество В Кемерове бывшего директора турфирмы приговорили к условному сроку лишения свободы. Как сообщает...

МЧС предупреждает кузбассовцев о первых заморозках МЧС Кузбасса совместно с синоптиками сообщает, что на регион надвигаются первые заморозки. Они...

В Кузбассе мать довела ребёнка до обморожения и туберкулёза Как сообщают в полции области, мать сильно пила, в отношении старших детей 36-летнюю женщину лишили...