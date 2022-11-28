День Героев Отечества в кинозале «Кузбасскино»



C 8 по 14 декабря в рамках проектов «Развивающая суббота кемеровского школьника» и «Образование через кинематограф», в Арт - зале пройдет тематический медиаурок для школьников города Кемерово, посвященный Дню Героев Отечества.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в Российской Федерации День Героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года, однако этот праздник имеет вековые традиции и глубокие исторические корни, о которых более подробно будет рассказано на медиауроке.

День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением исторических традиций. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов героев российской армии со дня ее создания и до настоящего времени. Россия – героическая страна. Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские воины совершали подвиги во имя Отечества. Поэтому нам так важны сегодня примеры истинного героизма. Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей принято воспитывать молодое поколение.

Проведение праздника способствует формированию в современном российском обществе идеалов самоотверженного служения своей Отчизне. Эта дата должна внести большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

Медиаурок завершится показом патриотического кинофильма из областного фильмофонда.

Подробная информация о мероприятиях по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино