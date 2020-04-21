День местного самоуправления

За нарушение карантина в Кузбассе закрыли павильон быстрого питания В Кузбассе в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора обнаружен павильон быстрого питания,...

Томь в Новокузнецке поднялась до пяти метров С утра, по информации ЕДДС по г. Новокузнецку, рост уровня составил 20 сантиметров. До опасного...

В Кузбассе в борьбе с коронавирусом пострадала беляшная Сотрудники Роспотребнадзора во время рейда выявили нарушения в работе общепита и обратились в суд....