День местного самоуправления

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил служащим награды.
За добросовестный труд в органах местного самоуправления Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены: начальник отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Александровна Артемьева, и. о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа Людмила Павловна Афанасьева, главный специалист управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа Оксана Анатольевна Заводюк, начальник юридического отдела администрации Тяжинского муниципального округа Лариса Александровна Кокрятская.
Также этой наградой отмечены начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа Надежда Николаевна Кузьмичева, заместитель начальника по финансам управления образования администрации Тяжинского муниципального округа Ольга Анатольевна Орлова, главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Тяжинского муниципального округа Анна Борисовна Пузакова, начальник отдела закупок управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа Юлия Николаевна Рассихина, председатель контрольно-счетного органа Тяжинского муниципального округа Николай Александрович Чайка, главный специалист отдела закупок администрации Тяжинского муниципального округа Диана Дмитриевна Щепило.
За добросовестный труд и плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправления Тяжинского муниципального округа и в связи с Днем местного самоуправления Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждена председатель участковой избирательной комиссии Ольга Николаевна Стрельникова.
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