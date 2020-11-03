День народного единства в Кузбассе отпразднуют онлайн

Четыре медучреждения реорганизованы в Кузбассе В Кузбассе реорганизовано четыре медицинских учреждения. Распоряжения об этом подписал губернатор...

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