День народного единства в Кузбассе отпразднуют онлайн

4 ноября в области пройдет более 200 праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой большинство из них состоится в режиме онлайн.
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