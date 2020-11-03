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День народного единства в Кузбассе отпразднуют онлайн

4 ноября в области пройдет более 200 праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой большинство из них состоится в режиме онлайн.

 

Культура
Общество
kuzbassnews.ru
03/11/2020
Культура
Общество
Новости Кузбасса

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