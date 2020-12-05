Работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности приняли участие в акции «Возложение цветов» в рамках федерального проекта посвященного Дню неизвестного солдата.

В Октябрьском СДК-филиале для детей прошёл час информации «Имя твое неизвестно, солдат», в Почаевском секторе Октябрьского СДК-филиала прошла беседа «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» посвящённые Дню неизвестного солдата.

В Центре национальных культур Тяжинского округа прошел урок мужества, посвященный этой памятной дате.

День неизвестного солдата - сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно - 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в ходе боевых действий и чьи имена остались неизвестными.

Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесён и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Указом президента страны от 17 ноября 2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Мемориал включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов нашей страны.

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертный» - эти слова высечены на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Они считаются неофициальным символом даты, посвящённой памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным. Именно здесь находится Пост 1 - самый главный караульный пост России.