День пионерии в Тяжинском районе

В Тяжинском районе прошли мероприятия, посвящённые 95-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организации.

В Нововосточной средней школе прошел торжественный сбор пионерской дружины имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В Парке культуры и отдыха поселка Тяжинский состоялась встреча пионерских вожатых «Салют, пионерия!» Пионеры прошлых лет побывали на экскурсии в музее Тяжинской средней школы № 2.

В районном Доме культуры «Юбилейный» прошла встреча поколений «Пионерия: вчера, сегодня, завтра». В зале присутствовали ветераны пионерского движения разных лет и учащиеся школ Тяжинского района. Собравшихся приветствовали председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева, председатель районного отделения общественной организации «Ветераны комсомола» Светлана Захаровна Грихина.

На сцене выступили пионеры дружины имени Николая Ивановича Масалова Нововосточной средней школы, юнармейцы команды «Барс» Тяжинской средней школы № 3, учащийся Нововосточной средней школы Егор Брайт, занявший первое место в областном конкурсе творческих работ «Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков» и призер этого конкурса учащийся Листвянской средней школы Никита Лопатин. Учащиеся Тяжинской средней школы № 1 Устинья Булгина и Валерия Буклова, рассказали, как они изучают историю пионерской организации.

Ученица Новоподзорновской средней школы Софья Германова прочитала стихотворение собственного сочинения «Пионерское мамино детство». Победители конкурса «Театральная весна», учащиеся 8 «Б» класса Тяжинской средней школы № 3 выступили с отрывком из произведения Сергея Михалкова «Коньки». Для участников встречи поколений прозвучали песни в исполнении хора «Музыкальные акварели» детской школы искусств № 31.