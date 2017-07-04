День поселка и День молодежи России в Тяжине

В районном центре состоялся праздник, посвященный Дню поселка Тяжинский «Мой отчий край, моя судьба» и Дню молодежи России.
В поселке прошел парад колясок и мультшествие воспитанников детских садов. Для ребятишек организовали катание на лошадях, осликах, пони, работали аттракционы. На центральной площади состоялись детская танцевальная программа и отчетный концерт инструментального ансамбля «Дилижанс» (руководитель Максим Викторович Безручко).
В ходе торжественной части земляков поздравили с двойным праздником глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков. Были подведены итоги смотра-конкурса «Усадьба образцового порядка – 2017 года», решением Совета народных депутатов Тяжинского городского поселения звание «Почетный гражданин поселка Тяжинский» присвоено директору Тяжинской детской школы искусств № 31 Татьяне Владимировне Астраханцевой. Для всех собравшихся прозвучали музыкальные подарки.
На площади Ленина состоялся флешмоб трех танцевальных коллективов поселка – театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина), ансамблей «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко) и «Эдельвейс» (руководитель Надежда Айдаровна Богданова). Затем в честь Дня молодежи России прошла дегустация праздничного торта. Активисты молодежного движения были награждены благодарственными письмами.
Вечером состоялся юбилейный отчетный концерт народного коллектива эстрадной группы «Сибирский тракт» и танцевальная программа с участием солистов районного Дома культуры «Юбилейный», клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский. Кульминацией торжеств стал праздничный салют.
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