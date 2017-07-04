День поселка и День молодежи России в Тяжине

В Кузбассе предприниматели держали в рабстве двух рабочих Мариинский районный суд Кемеровской области рассмотрит уголовное дело в отношении двух частных...

Житель Кузбасса пришёл искать работу и украл сварочный аппарат В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемого в краже, мужчина пришёл в поисках работы на СТО...

В КЭТК прокомментировали ДТП с трамваем на проспекте Ленина в Кемерове Из-за ДТП на участке образовался двухчасовой простой не только трамваев, но и троллейбусов.