Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День поселка и День молодежи России в Тяжине

В районном центре состоялся праздник, посвященный Дню поселка Тяжинский «Мой отчий край, моя судьба» и Дню молодежи России.
В поселке прошел парад колясок и мультшествие воспитанников детских садов. Для ребятишек организовали катание на лошадях, осликах, пони, работали аттракционы. На центральной площади состоялись детская танцевальная программа и отчетный концерт инструментального ансамбля «Дилижанс» (руководитель Максим Викторович Безручко).
В ходе торжественной части земляков поздравили с двойным праздником глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков. Были подведены итоги смотра-конкурса «Усадьба образцового порядка – 2017 года», решением Совета народных депутатов Тяжинского городского поселения звание «Почетный гражданин поселка Тяжинский» присвоено директору Тяжинской детской школы искусств № 31 Татьяне Владимировне Астраханцевой. Для всех собравшихся прозвучали музыкальные подарки.
На площади Ленина состоялся флешмоб трех танцевальных коллективов поселка – театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина), ансамблей «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко) и «Эдельвейс» (руководитель Надежда Айдаровна Богданова). Затем в честь Дня молодежи России прошла дегустация праздничного торта. Активисты молодежного движения были награждены благодарственными письмами.
Вечером состоялся юбилейный отчетный концерт народного коллектива эстрадной группы «Сибирский тракт» и танцевальная программа с участием солистов районного Дома культуры «Юбилейный», клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский. Кульминацией торжеств стал праздничный салют.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/07/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе предприниматели держали в рабстве двух рабочих
Мариинский районный суд Кемеровской области рассмотрит уголовное дело в отношении двух частных...
Житель Кузбасса пришёл искать работу и украл сварочный аппарат
В Новокузнецке полицейские задержали подозреваемого в краже, мужчина пришёл в поисках работы на СТО...
В КЭТК прокомментировали ДТП с трамваем на проспекте Ленина в Кемерове
Из-за ДТП на участке образовался двухчасовой простой не только трамваев, но и троллейбусов.
ГИБДД: ночное ДТП с мотоциклом в Кемерове произошло по вине автоледи
В субботу, 1 июля, в 1:40 в Кемерове на проспекте Молодёжном возле дома №4 произошло серьёзное ДТП...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus