День работника культуры в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника культуры.

С профессиональным праздником работников культуры поздравила заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова. Лучшие работники отрасли получили заслуженные награды – благодарственные письма и почетные грамоты. Затем работники культуры посмотрели фильм «Движение вверх».

День работника культуры был учрежден Указом Президента Российской Федерации в 2007 году. Это праздник не только сотрудников музеев, библиотекарей, клубных работников, преподавателей школ искусств, но и благодарных зрителей, читателей, участников художественной самодеятельности. Также этот праздник отмечают люди творческих профессий, занятые в областях кинематографии, книгоиздании, средствах массовой информации – все те, кто вносит свой вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия России.

Значение культуры для человечества огромно. Развитие сферы культуры обеспечивает связь времен и поколений, преемственность в деле воспитания подрастающего поколения. Советский и российский культуролог Дмитрий Сергеевич Лихачев так говорил: «Культура представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла». Поэтому люди, работающие в отрасли культуры, несут на своих плечах большой груз ответственности.

За прошедший год работниками культуры района была проведена большая работа по развитию отрасли, улучшению качества предоставляемых услуг, сохранению творческого потенциала коллективов самодеятельного искусства. В рамках объявленного Президентом Российской Федерации в 2017 году Года экологии, весь спектр деятельности учреждений был посвящен этой теме. Учреждениями досугового типа было проведено более 10 тысяч мероприятий разной направленности, что на 800 мероприятий больше чем в 2016 году. Их посетило более 33 тысяч жителей района. Библиотеками и учреждениями дополнительного образования было проведено более 1 тысячи мероприятий для разновозрастной аудитории и их посетило более 5 тысяч человек.

Яркими событиями культурной жизни стали традиционные районные фестивали, в которых принимали участие коллективы художественной самодеятельности. Районный фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой», фестиваль творчества ветеранов «Сердцем не стареем», театрального искусства «Театральная весна», фестиваль детского хореографического творчества «Каблучок», фестиваль хорового искусства «Золотые голоса России».

Особое внимание при составлении планов работы учреждений было обращено на подготовку и организацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежной аудиторией, с пожилыми людьми и инвалидами.

Коллективы художественной самодеятельности учреждений культуры, учащиеся и преподаватели учреждений дополнительного образования, работники библиотечного обслуживания населения неоднократно принимали участие во всероссийских, региональных, областных фестивалях и конкурсах, где становились лауреатами и дипломантами разных степеней. Также работники культуры принимают активное участие в интернет-конкурсах. Это позволило познакомить с традиционной культурой Тяжинского района, жителей не только Кузбасса, но и всей России.

Имена учащихся детской школы искусств № 31 Ульяны Есип, Егора Вилло, Анастасии Скресановой, Надежды Ненашкиной, Ксении Маер, Арины Григоровой, Матвея Пасько и многих других неоднократно звучали в списках победителей на различных сценических площадках страны. Большая заслуга в творческом развитии этих талантов принадлежит их педагогам: Раисе Михайловне Игиной, Татьяне Владимировне Астраханцевой, Ольге Владимировне Стифоровой, Галине Сергеевне Фроловой, Валентине Николаевне Кирюшкиной, Наталье Николаевне Емельяновой и другим преподавателям, которые занимаются дополнительным образованием детей.

Широко известны за пределами района яркие и самобытные творческие коллективы районного Дома культуры «Юбилейный» и Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Народный коллектив, ансамбль русской песни «Сибиряки», руководитель Сергей Анатольевич Светляков, народный коллектив, хор ветеранов имени Юрия Черняева, руководитель Наталья Анатольевна Чухрова, народный театр «Лица», режиссер Марина Георгиевна Чипилева, эстрадная группа «Крылья песни», руководитель Владимир Николаевич Зырянов, образцовые коллективы эстрадная студия «Квинта» и ансамбль танца «Радость», руководители Ольга Алексеевна Кузнецова и Людмила Ивановна Утробина, неоднократно становились победителями региональных и областных конкурсов.

В 2017 году почетное звание «народный» получил коллектив ансамбля казачьей песни «Чаровница» клуба Парка культуры и отдыха, руководитель Сергей Александрович Каплунов, который много раз радовал своим творчеством кузбассовцев. Сегодня коллективов самодеятельного творчества, носящих высокое звание «народный» и «образцовый», работающих в районе, стало 13, что говорит о высоком творческом потенциале культурного развития муниципального образования.

На протяжении многих лет работниками культуры клубных учреждений сохраняется и развивается высокий уровень творческой подготовки участников художественной самодеятельности. В учреждениях работает 427 формирований различной направленности, которые посещают более 4,5 тысяч человек. С каждым годом численность формирований увеличиваются. Только в 2017 году число вокальных коллективов района выросло на семь единиц и сегодня их уже более 30-ти. Это позволило провести на территории Тяжинского муниципального района отборочный тур областного конкурса хоров «Поющий край», в котором приняли участие 10 хоровых коллективов района.

Помимо этого становится закономерным проведение на территории Тяжинского района областных отборочных и зональных конкурсов. Такие конкурсы и фестивали областного значения, как «Шаг к успеху»», «Мы живем семьей единой», Губернаторская национальная елка стали традиционными. Это говорит о высоком организационном и творческом уровне специалистов культуры района при подготовке таких крупномасштабных проектов.

Библиотеки района обслуживают более 140 тысяч посетителей. При библиотеках работают 32 клуба по интересам, здесь постоянно проводятся различные тематические мероприятия. С 2016 года Централизованная библиотечная система работает по комплексной целевой программе для людей с ограниченными возможностями здоровья «Все разные. Все равные».

Продолжает свою работу Центр правовой информации, где с каждым посетителем ведется индивидуальная работа. Центральная библиотека принимает участие в реализации 6-ти областных корпоративных проектов, связанных с обработкой и предоставлением информации в электронном виде. Внедрение новых информационных технологий прочно входит в практику работы, что позволяет повысить статус библиотеки и увеличить спрос на интернет-ресурсы.

Невзирая на сложную экономическую ситуацию, отрасль культуры района развивается. Постепенно обновляется материально-техническая база, благодаря финансированию разных уровней, средствам которые зарабатывают сами учреждения культуры, спонсорским вложениям и благотворительной помощи.

В 2017 году район принял участие в федеральном проекте «Местный дом культуры» общероссийской партии «Единая Россия». Благодаря этому два учреждения культуры района получили федеральное финансирование на приобретение светового и звукового оборудования. Сегодня Листвянский и Новопокровский сельские Дома культуры могут проводить творческие мероприятии на современном профессиональном уровне.