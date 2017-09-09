День района

Жители Тяжинского района отметили 93-й день рождения территории.

В зале заседаний администрации района прошло вручение значков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Такие награды в торжественной обстановке получили 108 юных спортсменов.

Для ребятишек работали аттракционы. На площади перед районным Домом культуры «Юбилейный» прошла выставка-продажа продукции товаропроизводителей района. В фойе была развернута осенняя выставка авторских цветочных и овощных композиций. Также здесь можно было познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного творчества и приобрести сувениры.

В РДК прошел прием у главы района, посвященный 93-й годовщине со дня образования Тяжинского района. С праздником собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева.

Решением Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района звание «Почётный гражданин Тяжинского района» присвоено главе Акимо-Анненского сельского поселения Светлане Эмильевне Авериной. Лучшие люди Тяжинской земли были награждены Почетными грамотами.

На районную Доску Почета занесены имена заведующей Георгиевской сельской библиотекой – филиалом № 6 МБУК «Тяжинская централизованная библиотечная система» Евгении Николаевны Нестерович, водителя автобуса Тяжинского государственного пассажирского автотранспортного предприятия Сергея Александровича Ветчанова, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр» Дмитрия Александровича Николаева, врача психиатра – нарколога ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница Любови Васильевны Васиной, бригадира дойного гурта колхоза «Боровской» Надежды Ивановны Мельник, старшего мастера ГП ОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» Владимира Алексеевича Спило, индивидуального предпринимателя, главы КФХ «Кудринский М. Т.» Михаила Тимофеевича Кудринского.

Также на районную Доску Почёта занесены коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» Тяжинского района (председатель - Георгий Константинович Артемьев) и коллектив муниципального бюджетного учреждения Центр социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района (директор - Ольга Михайловна Ряшина).

Работники РДК «Юбилейный» и самодеятельные артисты подготовили для участников приёма у главы района праздничную концертную программу. Вечером на площади Ленина прошла развлекательная программа. Завершились торжества праздничным салютом.

Образованный в 1924 году, Тяжинский район прошел большой путь. Вместе со всей страной жители Тяжинского района создавали народное хозяйство, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, занимались послевоенным восстановлением экономики, строили новую Россию.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие района, активную общественную деятельность 53 жителям присвоено высокое звание «Почётный гражданин Тяжинского района». Для сохранения памяти о легендарном хозяйственнике Малопичугинскому сельскому Дому культуры в минувшем году присвоено имя Почетного жителя Кемеровской области и Тяжинского района, руководителя СПК «Пичугинский» Василия Константиновича Артемьева.

Многие жители внесли весомый вклад в развитие Тяжинского района. Трудовая деятельность Марии Андреевны Лопасовой из села Ступишино началась в суровом 1941-ом, когда ей было 15 лет. Работала в тракторной бригаде поварихой, на заготовке дров, сена. После войны Мария Андреевна трудилась в совхозе «Ступишинский» счетоводом, бухгалтером, главным бухгалтером совхоза. Мария Андреевна одна воспитала четверых детей, дала им всем образование. Ее трудовой стаж составляет более сорока лет.

Людмила Петровна Хнытикова 37 лет отработала на Итатском комбинате бытового обслуживания. Ветеран труда награждена орденами «Трудовой славы» II и III степени.

Татьяна Ивановна Чернавина из поселка Листвянка четыре десятка лет отработала в сельскохозяйственной отрасли. Все эти годы она трудилась на одном месте - в совхозе «Тяжинский». Была экономистом, в настоящее время работает бухгалтером. За добросовестный труд награждена Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства РФ.

Александр Николаевич Радченко всю жизнь проработал в совхозе «Сандайский» - механизатором, управляющим отделения, заведующим ремонтной мастерской. Ветеран труда награжден орденом «Трудовой Славы» 3 степени. Имеет медаль «Ветеран труда». Общий стаж составляет 40 лет. Воспитал сыновей Алексея и Сергея, которые служат в отделе полиции Тяжинского района.

Общий медицинский стаж Отличника здравоохранения Галины Леонтьевны Бобовой из поселка Итатский более 50 лет. Ветеран труда прошла путь от терапевта до заведующей стационаром. Галине Леонтьевне Бобовой присвоены звания «Почетный гражданин поселка Итатский» и «Почетный гражданин Тяжинского района».

Валентина Алексеевна Базылева из села Бороковка работала продавцом в магазине № 10 Тяжинского сельпо. В этом году после закрытия магазина Валентина Алексеевна, взяв здание магазина в аренду, организовала свое индивидуальное предприятие и продолжает заниматься торговым делом. Хорошо зная людей, всегда старается им помочь. Ветеран труда ведет большую общественную работу, участвует в художественной самодеятельности. Жители села Бороковка неоднократно избирали ее депутатом Совета народных депутатов Акимо-Анненского сельского поселения. Вместе с мужем Валентина Алексеевна воспитала дочь Юлию и сейчас воспитывают приемного сына.

Анатолий Иванович Мамайсур из села Малопичугино проработал в сельском хозяйстве 45 лет – штурвальным на комбайне, кузнецом и молотобойщиком в машинно-тракторной станции, механизатором. Ветеран награжден орденами «Трудовой Славы» 3 степени и «Знак Почёта».

Наталья Викторовна Баранова работает в Акимо-Анненской детском саду помощником воспитателя. Общий трудовой стаж более 20 лет. Прекрасный специалист, педагог с большой буквы, она все силы души отдаёт детям. Наталья Викторовна много лет является бессменным председателем Акимо-Анненского женсовета. Является депутатом Акимо-Анненского сельского поселения III созыва. Ведёт большую общественную работу, участвует во всех мероприятиях, проводимых в селе. У Натальи Викторовны двое дочерей, которых воспитала такими же активными и жизнелюбивыми, как она сама. Прекрасная мать, бабушка, хозяйка, любит цветы, пишет стихи, как для близких людей, так и к знаменательным датам жителей села.

Евгения Николаевна Нестерович из деревни Георгиевка, уже три десятка лет работает библиотекарем. Земляки отзываются о Евгении Николаевне как о внимательном, эрудированном, добросовестном, знающим свое дело, творческом человеке. В свободное время Евгения Николаевна вместе с мужем занимается пчеловодством, увлекается выращиванием цветов. Усадьба семьи Нестерович одна из числа образцовых в селе. Евгения Николаевна активно участвует в жизни села и поселения, является членом коллегии Ступишинского поселения. Награждена медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей».

Почётный житель поселка Итатский Вера Николаевна Лукомская трудилась воспитателем, заведующей детсада, оператором на Итатской нефтебазе. Общий стаж работы около 37 лет, из них четверть века - педагогического. Вера Николаевна занимает активную жизненную позицию, участвует в культурной и общественной жизни поселка. На протяжении 16 лет возглавляла Совет ветеранов при главе Итатского городского поселения.

Вера Николаевна вышивает картины и обучает этому свою внучку Лизу, они вместе участвуют в выставках в Итатском доме культуры. На их приусадебном участке растут диковинные для Сибири деревья и кустарники. Вместе с мужем Вера Николаевна воспитала двух сыновей. Сын Максим окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт с «красным дипломом», сейчас работает главой Итатского городского поселения. Сын Николай работает индивидуальным предпринимателем в Итате.

Татьяна Давыдовна Захаренко из поселка Листвянка проработала педагогом 31 год. Четыре года Татьяна Давыдовна была главой Листвянского сельского поселения. Ее труд отмечен многочисленными наградами – знаком «Почетный работник общего образования РФ», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»

Галина Васильевна Белоусова из села Кубитет трудилась дояркой, а затем главным зоотехником в СПК «Кубитетский». За ответственное отношение к работе была награждена медалью «В честь 100-летия со Дня рождения В. И. Ленина», грамотой Министерства сельского хозяйства России, неоднократно была награждена почетными грамотами и ценными подарками. Общий стаж работы Галины Васильевны Белоусовой составляет 44 года. Вместе с мужем воспитала троих детей.

Галина Васильевна Егорова из деревни Тяжино-Вершинка три десятка лет трудится почтальоном. За многолетний и добросовестный труд ей присвоено звание «Мастер связи». Галина Васильевна прекрасная хозяйка, мама. Воспитала дочь и сына. Она является депутатом Совета народных депутатов Преображенского сельского поселения.

Надежда Валентиновна Бычкова из села Новоподзорново, обучаясь в средней школе, не раз занимала первые места по району и области в конкурсе «Молодой пахарь». В 1978 году она участвовала во Всероссийском соревновании молодых пахарей в Костроме и заняла первое место. После окончания Новокузнецкого СХТ вернулась в родное село и стала работать бухгалтером в совхозе «Победа». Затем была переведена на должность главного бухгалтера в Новоподзорновскую администрацию. Вместе с мужем воспитали двух сыновей, сейчас помогают воспитывать внуков.

У Отличника народного просвещения Татьяны Владимировны Демидовой общий стаж работы 47 лет, причем стаж на руководящей должности – 29 лет. Является лауреатом премии имени Михаила Андриановича Аверина. Награждена медалями Кемеровской области «За достойное воспитание детей» и «За служение Кузбассу». Находясь на заслуженном отдыхе, Татьяна Владимировна продолжает работать директором Новопокровской школы. Воспитала двух сыновей.

Галина Викторовна Голубчикова начинала трудовой путь с должности старшей пионерской вожатой Преображенской средней школы. Затем работала учителем географии и была переведена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Общий трудовой стаж Галины Викторовны – 37 лет. Большой опыт работы, и высокая ответственность позволяют ей успешно справляться с возложенными на нее обязанностями. Галину Викторовну уважают коллеги, ученики и родители за огромную работоспособность, принципиальность, умение находить компромисс. Много лет она является участницей коллектива украинской песни «Кохана» в сельском Доме культуры. Много лет возглавляла профсоюзный комитет школы. Дважды избиралась депутатом в органы местного самоуправления. В период выборных кампаний вела агитационную работу, последние 7 лет являлась председателем участковой избирательной комиссии. Галина Викторовна воспитала сына Антона.

Валентина Григорьевна Дука из села Кубитет работала старшей пионервожатой, счетоводом в Ступишинском рабкоопе, бухгалтером в колхозе «Имени Калинина» и совхозе «Кубитетский», воспитателем в Кубитетской средней школе. Ветеран труда имеет награды: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медали Кемеровской области «За веру и добро» и «65-лет Кемеровской области». После выхода на заслуженный отдых Валентина Григорьевна вела активную общественную работу. Работала членом народного контроля, входила в состав родительского комитета. Валентина Григорьевна стала призером областного конкурса «Социальная звезда». Вместе с мужем воспитали замечательных дочерей Галину и Нину. Самое любимое занятие Валентины Григорьевны – разведение цветов.

Александр Михайлович Мамайсур работает учителем физической культуры в Преображенской школе. Он достиг настоящего профессионализма благодаря целеустремленности, неустанному труду, большой любви к предмету, который преподает. Александр Михайлович со своими учащимися принимает активное участие не только во всех школьных спортивных мероприятиях, но и в соревнованиях муниципального уровня, занимая призовые места на протяжении многих лет.

Александр Антонович Марцыняко из села Борисоглебское с двенадцати лет начал трудиться в колхозе «Привет второй пятилетке». Приходилось выполнять разную работу: молотить хлеб, убирать сено, пахать. Но любовь к технике сыграла свою роль, записался на курсы МТС, и вскоре в деревне стало на одного тракториста больше. Общий трудовой стаж Александра Антоновича составляет 47 лет. За многолетний и добросовестный труд удостоен высоких правительственных наград наградами: орденов «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени», медали «За участие в ВДНХ» и «За освоение целинных земель».

Немало потрудились на благо района Валентина Михайловна Сычева из поселка Итатский, Анастасия Никитична Бондаренко и Светлана Константиновна Клагиш из поселка Нововосточный, Александр Николаевич Толстихин из деревни Тяжино-Вершинка, Екатерина Ивановна Устюгова из села Кубитет, Зияфат Муртазаевна Тыманович из деревни Акимо-Анненка и многие-многие другие.

Сегодня молодежь прославляет родную землю. В этом году с золотой медалью «За особые успехи в учении» школу окончили 10 выпускников. Четыре выпускника завершили обучение в школе с серебряной медалью. За молодежью будущее, поэтому местные власти стремятся использовать все ресурсы для ее поддержки. Молодые специалисты получают подъемные пособия из областного и местного бюджетов. За последние годы в Тяжинский район прибыли более 40 молодых специалистов.

Большое внимание уделяется совершенствованию системы здравоохранения. В настоящий момент в районной больнице проводится капитальный ремонт родильного отделения. Большой популярностью пользуется недавно открывшийся кабинет медицинской помощи при отказе от курения. В районе налажена работа выездных бригад узких специалистов из учреждений здравоохранения областного центра. «Поезда здоровья» стали хорошим подспорьем для районного здравоохранения. Благодаря программе «Земский доктор» в районную больницу прибыло 6 докторов.

Для улучшения демографической ситуации в районе стали больше внимания уделять пропаганде здорового образа жизни. Сейчас уже перестали быть диковинкой золотые знаки отличия «ГТО». Все больше тяжинцев регулярно занимается скандинавской ходьбой. В спорткомплексе «Юность» открылся еще один спортзал – для занятий единоборствами.

Своими достижениями славят район тяжинцы. Воспитатель Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» Татьяна Юрьевна Зубцова стала лауреатом областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» «Лесенка успеха» войдя в пятерку лучших воспитателей Кемеровской области. В финальных VIII Всекузбасских летних сельских спортивных играх победителями соревнований по волейболу стали спортсмены из Тяжинского района. Одержав победу, тяжинцы получили право представлять Кемеровскую область на Всероссийских финальных соревнованиях летних сельских спортивных игр, которые пройдут в июле 2018 года в городе Йошкар-Ола Республики Марий-Эл.

На Первенстве Кемеровской области по пауэрлифтингу среди юношей и девушек в городе Анжеро-Судженск район представляли воспитанник Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Зайцев в весовой категории до 66 кг занял первое место, выполнив спортивный разряд кандидата в мастера спорта и установив рекорд Кемеровской области в становой тяге среди юношей – 205 кг. В городе Кемерово на открытом первенстве «Первое татами» среди детей и юношей в соревнованиях по кекусинкай карате в возрастной группе 8-9 лет в весовой категории до 34 кг победителем стал Игорь Федоров, одержавший победу в четырех поединках. Среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 45 кг, победив 3-х соперников, первое место занял Егор Свирид.

На открытом первенстве Омской области в весовой категории свыше 65 кг среди юношей 14-15 лет серебряную медаль завоевал воспитанник Тяжинской ДЮСШ Алексей Краснов. На открытом первенстве Кемеровской области в городе Ленинск-Кузнецкий среди девушек 10-11 лет в весовой категории свыше 40 кг воспитанница Тяжинской ДЮСШ Эвелина Рокицка стала серебряным призером.

По итогам Всекузбасских паралимпийских игр Евгений Черновец из села Ступишино занял первое место в толкании ядра и метании диска. На II открытом чемпионате по охотничьему биатлону в Яйском районе в общекомандном зачете команда Тяжинского района заняла первое место. В III гонках на внедорожниках и квадроциклах «Тяжин - Трофи-2017», посвященных 72-й годовщине Великой Победы, среди водителей квадроциклов лучшее время показал Валерий Мотовилов из поселка Итатский.

Документальный фильм «Очарованные Сибирью» авторов из Тяжинского района Олега Викторовича Костюнина и Анатолия Анатольевича Утробина отмечен специальным дипломом конкурса видеофильмов и видеозарисовок «Мое кино», прошедшего в Алтайском крае.

Воспитанники Тяжинской детской школы искусств № 31 стали победителями V международного фестиваля-конкурса музыкального творчества «Сибириада». В номинации «вокальное исполнительство - народное» диплом I степени были отмечены Анастасия Скресанова, Ульяна Матвеева, Елизавета Гацевич.

На V Всероссийском фестивале сельских театральных коллективов «Театральные встречи в провинции» тяжинцы вошли в тройку сильнейших. Народный театр «Лица» и театр-студия «поМОСТ» Тяжинского районного Дома культуры «Юбилейный» отмечены Дипломом II степени (режиссер Марина Георгиевна Чипилева)

На VII Международном конкурсе-фестивале «Закружи, вьюга» в городе Кемерово в номинации «Инструментальная музыка (соло)» учащаяся отделения фортепиано Тяжинской детской школы искусств № 31 Маргарита Богданова стала Дипломантом I степени.

На региональном этапе конкурса профессионального мастерства в сфере социальной поддержки и социального обслуживания «Лучший по профессии» специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания ЦСОН Тяжинского муниципального района Елена Александровна Фильченко вошла в десятку лучших, заняв 8-е место.

В финале областного конкурса «Профи-ресурс» в число лучших вошел студент Тяжинского агропромышленного техникума Дмитрий Гура, обучающийся по специальности «Механизация сельского хозяйства». Он получил диплом лауреата и грант губернатора Кемеровской области.

Работник крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Тимофеевича Кудринского Николай Прохоров из села Преображенка вошел в тройку победителей IV соревнований профмастерства «Лучший лесоруб Кузбасса-2017».

Преподаватель детской художественной школы № 13 Наталья Николаевна Емельянова стала лауреатом Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», проходившего в поселке Шушенское Красноярского края.

В системе социальной защиты населения в 2017 году все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и областным законодательством, были представлены в полном объеме. На их реализацию было направлено более 100 миллионов рублей. По губернаторским акциям в Тяжинском районе 10 семей получили 20 овец (по барану и овце), 90 семей кур (по пять штук), 75 семей получила семенной картофель (по 100 кг).

В непростых условиях труженики Тяжинского района делают все возможное, для того чтобы сохранить и преумножить наследие малой Родины. Для этого немаловажное значение имеет развитие экономики. Особое внимание уделяется малому и среднему предпринимательству. В районе действует 75 малых предприятий и более 373 индивидуальных предпринимателя. Общий оборот индивидуальных предпринимателей оценивается в 720 млн. рублей. Оборот малых предприятий составляет 1,4 млрд. рублей. В этом году создано 168 новых рабочих мест. Доля работающих в малом и среднем бизнесе составляет 29 % от общего числа занятых в экономике района.

Многие предприниматели активно участвуют в социальном партнерстве. Это Зинаида Михайловна Тюрина, Елена Александровна Фрошгайзер, Евгений Фатыхович Галямов, Валерий Павлович Мотовилов, Валерий Анатольевич Росликов, Сергей Владимирович Баталов, Алексей Терентьевич Дога, Гаяне Карапетовна Какоян, Александр Николаевич Коновалов, Андрей Викторович Чекменев.

Положительная динамика в районе складывается и в переработке. В октябре прошлого года запущен цех по производству цельномолочной продукции ООО «Совхоз «Тяжинский» с объемом производства в месяц 13 тысяч литров. Также запущен модуль потребкооперации по производству колбасных изделий и копченостей.

Развивается производство в ООО «Тяжинское пиво» (генеральный директор Александр Николаевич Ларин). На предприятии в текущем году произведено 16500 декалитров пива. В модернизацию производства вложено 10,5 млн. рублей. Это позволило смонтировать систему водоочистки с замкнутым циклом. В перспективе на предприятии планируется открыть цех безалкогольной продукции, что даст увеличение рабочих мест на 15 человек.

В Тяжинском районе стабильно работают такие крупные предприятия как Итатский нефтеперерабатывающий завод и общество с ограниченной ответственностью «Кузбассконсервмолоко». В текущем году будет достигнут показатель объемов промышленного производства в 10 миллиардов рублей (35 % к уровню прошлого года), в том числе на Итатском нефтеперерабатывающем заводе 9 миллиардов рублей, на ООО «Кузбассконсервмолоко» – 1 миллиард рублей. Холдинговой компанией «Кузнецкий уголь» проводится работа по расширению мощностей переработки нефти на Итатском НПЗ до 1,5 миллионов тонн в год. Значительный рост был достигнут в ООО «Кузбассконсервмолоко» благодаря запущенному в 2016 году производству ультрапастеризованного молока.

В сельскохозяйственной отрасли района наметилась определенная стабилизация. Объем производства продукции во всех категориях хозяйств в денежном выражении составляет более 1,2 млрд. рублей. Сегодня работают 13 сельскохозяйственных предприятий, из них пять занимаются животноводством, остальные выращивают продукцию растениеводства. Сегодня в районе обрабатывается более 47 тысяч гектаров пахотных земель. В отрасли животноводства насчитывается более 3 тысяч голов крупного рогатого скота. Продуктивность дойного стада ожидается на уровне 4 тысяч килограммов молока на одну фуражную корову.

Сейчас в сложных погодных условиях хлеборобы ведут уборку урожая. Стабильно работают в отрасли растениеводства со средней урожайностью в 20 и более центнеров с гектара передовые хозяйства: СПК «Пичугинский» (Артемьев Георгий Константинович), колхоз «Боровской» (Фрошгайзер Владимир Андреевич), ООО «Рассвет» (Федоров Владислав Владимирович), ИП «Росликов Станислав Анатольевич», ИП «Рапана Константин Иванович», КФХ «Кудринский Михаил Тимофеевич».

В сельхозпроизводство внедряются современные технологии и новые сорта товарного зерна продовольственной пшеницы, используется высокопроизводительная почвообрабатывающая и уборочная техника. Все это позволяет хозяйствам даже в неблагоприятные по погодным условиям годы получать хорошие результаты.

В жилищно-коммунальном хозяйстве района проводится большая работа по реконструкции объектов теплоснабжения, замене ветхих тепловых и водопроводных сетей. В поселке Тяжинский ведется модернизация котельной «Центральной районной больницы», в ней установлен новый котел, произведена замена насосной группы и монтаж сети горячего водоснабжения протяженностью 1 км. Также проводится капитальный ремонт здания котельной «Ветучасток» и замена теплосетей к жилым домам по улице Победы. На эти работы выделено 2,1 млн. рублей. Семь домов, 15 семей будут переключены к потреблению тепла от котельной «Ветучасток».

Большое внимание уделяется установке резервных источников электроэнергии на котельных, на это мероприятия выделено из областного бюджета 1,6 миллионов рублей. Вторые вводы будут установлены на 4 котельных района («Ветстанция», «Сельпо», «Баня», «котельная Итатской больницы»). В рамках муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тяжинского муниципального района на 2016-2020 годы» отремонтированы сети уличного освещения, выполнена разметка автодорог в поселке Тяжинский, проведён текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в селах Новоподзорново, Чулым, Кубитет, поселках Итатский и Тяжинский. На эти цели было израсходовано более 3 миллионов рублей.

По программе жилищной и социальной инфраструктуры Тяжинского муниципального района в этом году обеспечены жильем два ветерана Великой Отечественной войны и две вдовы участников Великой Отечественной войны. По федеральной программе «Жилище» в 2017 году две семьи улучшили жилищные условия.

На Тяжинской земле возрождается духовность. Прошло первое богослужение в восстановленном Никольском храме поселка Итатский. В поселке Тяжинский на храме Преображения Господня в райцентре установлен основной купол. Каждый купол выполняется на металлическом каркасе с нитрид-титановым покрытием. Это уникальное химическое вещество с неповторимыми характеристиками, не подвержено коррозии. Такие купола не придется менять в ближайшие сто лет. Теперь остается заменить завершающий седьмой купол над церковной колокольней. Финансовые средства необходимые для изготовления и монтажа храмовых куполов пожертвованы неравнодушными людьми. Изначальные купола устанавливаются на молитвенных домах в деревнях и поселках Тяжинского района.