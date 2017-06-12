День России

В Тяжинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
В поселке Тяжинский состоялась молодежная акция. Волонтеры с листами ватмана, на которых нарисован контур России, предлагали всем желающим написать свои пожелания стране и соотечественникам. Для ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних воспитатели провели познавательно-развлекательное мероприятие «Я – россиянин».
В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся отчетный концерт народного коллектива ансамбля русской песни «Сибиряки» «Где небес бесконечная синь». В учреждениях культуры прошел единый клубный день, посвященный Дню России.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
С 8 утра до часу дня 12 июня, на время проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня...
|
Кемеровчанин впал в кому после падения из окна шестого этажа. Как писала «Газета Кемерова», это...
|
В кемеровском Театре для детей и молодёжи прошёл финал областного конкурса «Молодая семья Кузбасса...
|
12 июня в столице Кузбасса прошёл велопробег «ВелоЛето». В массовом мероприятии приняли участие...