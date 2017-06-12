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День России

В Тяжинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
В поселке Тяжинский состоялась молодежная акция. Волонтеры с листами ватмана, на которых нарисован контур России, предлагали всем желающим написать свои пожелания стране и соотечественникам. Для ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних воспитатели провели познавательно-развлекательное мероприятие «Я – россиянин».
В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся отчетный концерт народного коллектива ансамбля русской песни «Сибиряки» «Где небес бесконечная синь». В учреждениях культуры прошел единый клубный день, посвященный Дню России.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/06/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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