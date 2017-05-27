День российского предпринимательства

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошел прием у главы района, посвященный Дню российского предпринимательства.

С праздником предпринимателей поздравил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Также с Днем российского предпринимательства коллег поздравила председатель районного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Зинаида Михайловна Тюрина. Представители бизнес-сообщества получили заслуженные награды. Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили к празднику концертную программу.

Наличие профессионального праздника учрежденного указом Президента Российской Федерации в 2007 году, говорит о признании профессии государством и обществом. Это один из самых молодых праздников в России. Предпринимательство как вид деятельности и бизнеса зародилось в России недавно, хотя имеет более зрелый возраст, чем само Российское государство. Издревле на Руси выделялись люди с особым даром – даром предпринимательства. Многие из имен русских купцов стали легендарными. Стоит вспомнить тверского купца Афанасия Никитина с его «хождением за три моря», династии российских предпринимателей Демидовых, Морозовых и многих других. До революции далеко за пределами Итата был известен купец первой гильдии Ефим Иванович Безруков, державший конезавод. Он также торговал сельхозпродукцией в сибирских городах.

Примечательно, что купечество заботилось не только о собственном благе, но также занималось благотворительностью. В СССР не было предпринимательской деятельности, она считалась чем-то предосудительным. С падением железного занавеса Россия вошла в новую эпоху. В 1986 году предпринимательская деятельность была введена в рамки закона, согласно подписанному закону «Об индивидуальной трудовой деятельности». Закон о кооперации создал правовую основу для легальной трудовой деятельности в негосударственном секторе экономики и возникновения частных малых предприятий.

Следующим законодательным актом, регламентирующим сферу предпринимательства, стал закон от 25 декабря 1990 года «О предприятиях и предпринимательской деятельности», в котором оговаривалась возможность советских граждан создавать организации и нанимать работников, а также вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. В 1991 году в России был принят закон, разрешающий предпринимательство, наемный труд и образование предприятия от имени физического лица. Кроме того, в современной России, право заниматься предпринимательством закреплено в Конституции РФ, ст. 34. При новом политическом устройстве общества предпринимательская деятельность стала основой развития страны.

Проведение такого праздника как День российского предпринимательства является естественным следствием экономических перемен в отечественной экономике за последние десятилетия. Мировой опыт подтверждает – предпринимательство важный элемент рыночной экономики, без которого государство не может гармонично развиваться. Оно во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Предпринимательство способствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную опору общественному устройству, организованному на началах рынка.

В Тяжинском районе развитие предпринимательства – один из приоритетов. Для координации и взаимодействия предпринимателей с органами местного самоуправления функционирует координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при главе Тяжинского муниципального района. В районе реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тяжинском муниципальном районе». Финансирование на реализацию мероприятий программы за 3 последних года составило 6 653 286,60 рублей (в том числе из местного бюджета – 138 475,00; из областного бюджета – 553 900,00; из федерального бюджета – 5 960 911,60). По итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям предоставлено 18 грантов на сумму 4 670 769,93 рублей. На субсидирование затрат на приобретение оборудования предоставлено 4 субсидии на сумму 1 982 516,67 рублей.

В 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тяжинского муниципального района и Кемеровским областным отделением Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Основной его целью является способствование созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Тяжинском муниципальном районе.

В Тяжинском районе действует 80 малых и средних предприятий, в различных сферах работают 389 индивидуальных предпринимателей. В течение года вновь зарегистрировались 10 малых предприятий и 67 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых на малых и средних предприятиях с учетом индивидуальных предпринимателей и работающих у них по найму составляет 1859 человек. Доля работников малых и средних предприятий среди всех предприятий и организаций района составляет более 28 %. Сферами деятельности малого предпринимательства являются в большей степени розничная торговля, а также сельское и лесное хозяйство, производство товаров, бытовое обслуживание населения, общественное питание, транспорт, строительство и оказание разных видов услуг.

В 2016 году в малом бизнесе создано 155 новых рабочих мест, в том числе в торговле, бытовом обслуживании, общественном питании – 45, в сельском хозяйстве – 74, в производстве – 10, в строительстве – 9, в транспорте – 3, в прочей деятельности – 14. Общий оборот субъектов малого и среднего предпринимательства оценивается в 2016 году в сумме 1,4 млрд. руб.

У истоков предпринимательского движения в Тяжинском районе стояли: Заковряшин Александр Алексеевич, Давыдов Альберт Юрьевич, Копылов Владислав Владимирович, Позднякова Ольга Александровна, Тюрина Зинаида Михайловна, Фрошгайзер Елена Александровна, Чекменев Андрей Викторович.

Большой вклад в социально-экономическое развитие района вносят ООО «Тяжинское пиво» (генеральный директор Ларин Александр Николаевич), ИП Росликов Валерий Анатольевич, СПК «Пичугинский» (председатель Артемьев Георгий Константинович), ООО «Союз А» (генеральный директор Чекменев Андрей Викторович), ООО «Адмирал» (директор Жуковский Александр Николаевич), глава КФХ Кудринский Михаил Тимофеевич, ИП Уйманов Анатолий Петрович, ИП Тюлюков Дмитрий Валерьевич, ООО «Тяжинтрансгаз» (директор Матейко Александр Иванович), ИП Тюрина Зинаида Михайловна, ИП Баталов Сергей Владимирович и многие другие.

Индивидуальный предприниматель Роман Купцов из посёлка Итатский развивает экотуризм и предлагает отдых на природе, в зимний период – лыжные прогулки и катание на снегоходе.

В районе идет освоение залежных земель хозяйствами. Глава КФХ Росликов Станислав Анатольевич и глава КФХ Рапана Константин Иванович, за 2016 год ввели в севооборот 1 тысячу гектаров пашни.

Индивидуальный предприниматель Шаров Сергей Петрович оказывает большую помощь социального направления пожилым людям, проживающим в деревне Почаевка.

В планах молодого фермера Исаева Мовлада Усмановича развитие небольшой молочной фермы. Не сдает позиции лидер крестьянского фермерского движения – многопрофильное хозяйство Суязовой Татьяны Михайловны.