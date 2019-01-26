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День рождения Кузбасса

В Тяжинской центральной детской библиотеке прошёл единый день, посвященный 76-й годовщине образования Кемеровской области.
В течение дня читатели посещали тематические площадки. В читальном зале ребята участвовали в викторине «Мой Кузбасс». Библиотекарь абонемента младшего школьного возраста провела мастер-класс «Традиции народов Кузбасса» по изготовлению элементов народного костюма, кукол и оберегов.
Для ребят среднего и старшего школьного возраста библиотекари читального зала и абонемента представили видеолекторий «Истории строки». Участники мероприятия познакомились с национальной культурой и предметами быта шорцев, телеутов, русских, украинцев и других народностей.
Мозаику национального творчества дополнила книжная выставка «Кузбасс – частица Родины моей». Юным читателям вручили памятные буклеты «Необычные памятники Кузбасса», «Горжусь тобой, Кузбасс! 1943-2019 годы».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/01/2019
Общество
Тяжин
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