День рождения Кузбасса

В Тяжинской центральной детской библиотеке прошёл единый день, посвященный 76-й годовщине образования Кемеровской области.

В течение дня читатели посещали тематические площадки. В читальном зале ребята участвовали в викторине «Мой Кузбасс». Библиотекарь абонемента младшего школьного возраста провела мастер-класс «Традиции народов Кузбасса» по изготовлению элементов народного костюма, кукол и оберегов.

Для ребят среднего и старшего школьного возраста библиотекари читального зала и абонемента представили видеолекторий «Истории строки». Участники мероприятия познакомились с национальной культурой и предметами быта шорцев, телеутов, русских, украинцев и других народностей.

Мозаику национального творчества дополнила книжная выставка «Кузбасс – частица Родины моей». Юным читателям вручили памятные буклеты «Необычные памятники Кузбасса», «Горжусь тобой, Кузбасс! 1943-2019 годы».