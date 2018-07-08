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День семьи, любви и верности

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошла торжественная регистрация брака и чествование супружеской четы Юрия Иосифовича и Веры Васильевны Кокрятских.
В День семьи, любви и верности брачный союз заключили Петр Осинов и Юлия Юрченко, Дмитрий Никифоров и Алена Пилина. Молодоженам вручили подарки от коллегии администрации Кемеровской области и главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина.
Супруги Юрий Иосифович и Вера Васильевна Кокрятские отпраздновали «сапфировую свадьбу», вместе они уже 45 лет. Им вручена Грамота организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности, медаль «За любовь и верность», подарки от главы района и главы Тяжинского городского поселения Николая Александровича Петракова.
С Днем семьи, любви и верности молодоженов и юбиляров семейной жизни поздравили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, руководитель органа ЗАГС Тяжинского района Лариса Владимировна Чекрыжева и депутат Совета народных депутатов Тяжинского городского поселения Людмила Фоминична Архипова.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/07/2018
Культура
Тяжин
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