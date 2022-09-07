День шахтера «Южный Кузбасс» отметил торжествами и наградами

Около 200 работников и ветеранов угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») получили медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма к профессиональному празднику – Дню шахтера.

Награждения прошли на торжественных встречах в филиалах компании, Дворце культуры «Распадский» в Междуреченске и Городском центре культуры в Мысках, в Полысаеве на областном мероприятии «День шахтера - 2022».

Высокое звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено двум работникам «Южного Кузбасса». Почетное звание «Заслуженный шахтер Кузбасса» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – такие награды ушли в копилки тружеников угольной компании.

Наградами Министерства энергетики Российской Федерации отмечены 22 работника компании. Золотым нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» награждены два работника «Южного Кузбасса». Серебряный нагрудный знак «Шахтерская доблесть» получили четыре работника компании.

Три горняка удостоены региональной медали «За веру и добро». Семь – награждены медалью «За служение Кузбассу», девять – медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени.

116 работников получили почетные грамоты и благодарственные письма, 12 сотрудников занесены на общую Доску почета компании. Награды нашли и призеров конкурса профмастерства «Лучший по профессии», им торжественно надели ленты, вручили грамоты и денежные премии.

«В этом году «Южный Кузбасс» принял участие в городских и региональных мероприятиях. Почтили память погибших шахтеров возложением цветов к мемориалам в составе общегородской делегации. Порядка 300 наших работников прошли в первом шахтерском параде в Новокузнецке, 15 сотрудников компании вошли в состав междуреченской и мысковской делегаций на праздновании общекузбасского Дня шахтера в Полысаеве. Подарками от угольной компании «Южный Кузбасс» для междуреченцев и мысковчан стали зрелищные фейерверки на городских праздниках», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс