День социального работника

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню социального работника «Прикоснись ко мне добротой».
С профессиональным праздником собравшихся поздравили депутат Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации Татьяна Олеговна Алексеева, заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, начальник управления социальной защиты населения Ольга Николаевна Саватейкина.
Лучшие работники были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания населения «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района» юрисконсульт социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Томила Владимировна Семенова, представила вниманию коллег конкурсное задание «Приветствие» с элементами мини-спектакля.
Для социальных работников прозвучали музыкальные номера в исполнении участников художественной самодеятельности и работников клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский и районного Дома культуры «Юбилейный».
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