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День святого Валентина – в «Кузбасскино»

Приближается самый романтичный день в году – День святого Валентина.

14 февраля кинозал «Кузбасскино» приглашает всех влюбленных провести романтичный вечер в кино.

Вас ждет развлекательная программа, фотоподарок, бесплатный попкорн, и, конечно, премьера фильма.

Лепестки роз, свечи, романтическая музыка… Приятные моменты останутся не только в памяти, каждая пара получит свою фотографию после просмотра. Профессиональный ведущий сделает этот вечер веселым и незабываемым.

На ваш выбор две кинопремьеры:

19-00 – комедия «Громкая связь» (16+) от легендарного Квартета И.

21-00 – фантастический экшн «Алита: Боевой ангел» (16+).

Ждем ваши горячо любящие сердца в кинозале «Кузбасскино» (пр.Советский,4)!

Цена билета для влюбленных пар – 400 рублей!

Бронирование мест по телефону: 36-44-10.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/02/2019
Культура
Кемерово
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