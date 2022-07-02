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День ветеранов боевых действий отметили в Тяжине

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится все более известной.
В этот день глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров выразил слова благодарности и признательности тем, кто исполнял служебный долг за пределами России, помогал дружественным народам отстаивать свободу и независимость своих государств – ветеранам боевых действий, проживающим на территории округа.
Более 280 тяжинцев проходили военную службу в «горячих точках». В округе проживают 186 ветеранов боевых действий, из них 21 человек прошли Афганскую войну, 163 - участники событий на Северном Кавказе, по одному участнику боевых действий в Сирийской Арабской Республике и Республике Таджикистан. Сегодня ребята из Тяжинского округа принимают участие в спецоперации на Украине.
Глава округа Виктор Ефремович Серебров вручил ветеранам боевых действий заслуженные награды.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/07/2022
Общество
Тяжин
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