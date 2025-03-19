День воссоединения Крыма с Россией отметили в Тяжинском округе

Специалисты учреждений культуры клубного типа провели разноплановые мероприятия. В честь 11-летия присоединения Крыма к России в Новоподзорновском и Чулымском сельских Домах культуры прошли информационные часы «Мой Крым – моя Россия».

В Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры состоялась познавательная беседа «Крымская весна». В Даниловском СДК открылась выставка информационных материалов «Крым – это Россия». В Итатском городском Доме культуры состоялась познавательная программа «Этот загадочный Крым».

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки провели патриотическую акцию «Крым и Россия вместе навсегда». Всем участникам вручили флажки и флаеры, содержащие историческую справку об этом событии. Специалисты Итатского городского Дома культуры и Тисульского сельского Дома культуры провели акции по раздаче информационных буклетов.

В Новомарьинском секторе Итатского ГДК для местных жителей состоялся исторический час «Крымская весна – мечты сбываются!». В Георгиевском секторе Даниловского сельского Дома культуры оформлена информационно-иллюстрированная выставка «Дыхание Крымской весны».

Специалисты Нововосточного сельского Дома культуры провели для школьников тематическую беседу и мастер-класс «Крымская весна». Специалисты Ступишинского сельского Дома культуры и педагоги средней школы провели для учащихся 5 и 6 классов литературно-музыкальную композицию «Крым. Весна. Россия».

В Староурюпском сельском Доме культуры для школьников состоялся мастер-класс «Крымская лаванда». Специалисты Новопокровского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей информационный час «Одна страна – один народ». Познавательные программы состоялись в Кубитетском, Малопичугинском, Тяжиновершинском сельских Домах культуры.

В Тяжинском центре национальных культур состоялся концерт «Россия и Крым навечно едины». Тематические беседы провели специалисты Акимо-Анненского, Листвянского, Преображенского сельских Домов культуры, а также Бороковского сектора Акимо-Анненского СДК.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности