День защитника Отечества

В Тяжинском районе прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Активисты Совета ветеранов Новоподзорновского сельского поселения организовали фотовыставку «Я служил…» Мероприятие открыли глава Новоподзорновского сельского поселения Валентина Павловна Кадочникова и председатель Совета ветеранов Новоподзорновского сельского поселения Елена Владимировна Семенюк. Собравшиеся говорили об участниках Великой Отечественной войны, вспоминали односельчан, прошедших через Афганскую войну, которые в настоящее время проживают в других поселениях. Это Владимир Анатольевич Захаров, Александр Константинович Козлов, Александр Сергеевич Цирульников. Не были забыты и воины-интернационалисты, служившие в Чечне.

Участники фотовыставки рассказали о себе, о своих детях и друзьях. Анатолий Евгеньевич Воронов, служил на границе в районе острова Даманский, Геннадий Павлович Чепурнов – в ракетных войсках стратегического назначения, в Алтайском крае.

Многодетная мать Людмила Николаевна Семенихина, рассказала о муже и о сыновьях. Ее сын Александр служил на пограничной заставе на Дальнем Востоке, задержал нарушителя, и был поощрен отпуском домой. Сын Сергей нес службу в Военно-морском флоте, сын Олег служил на передовых рубежах в Германской Демократической Республике.

Сыновья Тамары Захаровны Зомерфельд служили Виктор в городе Чите, Константин и Вадим – в городе Новосибирске. Сын Татьяны Трофимовны Кондратьевой в 1994 году служил в Чечне. Валентина Павловна Кадочникова рассказала о своём муже, который служил в Монголии, о его брате Сергее Сергеевиче Кадочникове, служившем в Алтайском крае. Ирина Анатольевна Марчук, вспомнила об отце Анатолии Анатольевиче Петрове, который нёс службу в пограничных войсках на Сахалине.

Вспоминали об односельчанах, которые служили в Вооружённых Силах в разных точках России и за её пределами. Это моряки подводники Александр Федорович Миков, Юрий Васильевич Телятников, Иван Александрович Фурдилов, Иван Михайлович Марков, Сергей Васильевич Савченко, танкисты Владимир Иванович Коновалов, Георгий Прокопьевич Вшивков и многие другие. Также участники фотовыставки посетили библиотеку, где познакомились с выставкой, посвященной 30-ю вывода советских войск из Афганистана.

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района библиотекарь Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Ивановна Борзенкова провела мастер-класс «Оригинально и просто» по созданию оригинального подарка из полотенец к 23 февраля. Елена Ивановна показала, как полезный подарок ко Дню защитника Отечества можно превратить ещё и в оригинальный. К полотенцам сложенным в форме рубашки участницы мастер-класса прикрепили галстуки, вырезанные из цветного картона.

В Итатском ГДК для учащихся вторых классов Итатской средней школы прошла конкурсная программа «Ай, да мы! Ай, да молодцы!». В роли ведущих Солдата и Черта выступили Александр Карташов и Екатерина Подкорытова. Двум командам, «Ловкость» и «Умение», были предложены различные испытания: «Попади в цель», «Минное поле», «Роем окопы» и другие. Победила дружба.