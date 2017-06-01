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День защиты детей в Тяжинском районе

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли в Тяжинском районе.

В поселке Тяжинский на площадке перед районным Домом культуры «Юбилейный» ребятишки познакомились с выставкой спецтехники и оборудования МЧС, а затем приняли участие в викторине «Правила поведения детей в чрезвычайных ситуациях». В зрительном зале для ребят организовали просмотр мультфильмов.

На площади Ленина все желающие могли посетить выставку-продажу декоративно-прикладного искусства «Золотое ремесло» и принять участие в мастер-классах. Библиотекари подготовили для ребятишек выставку-обзор детской литературы. Перед крыльцом управления культуры прошел конкурс рисунков на асфальте. Также на площади прошли «Веселые старты», развлекательно-игровая программа «Воробьиная дискотека», флэшмоб театра танца «Весна».

Кроме того для детей работали аттракционы. В Парке культуры и отдыхе поселка Тяжинский работники культуры провели для ребят танцевально-развлекательную программу. В спортивном комплексе «Юность» прошли соревнования по мини-футболу.

В День защиты детей артисты из Итатского городского Дома культуры посетили детские сады «Гусельки» и «Дюймовочка» и каждому ребенку за улыбку подарили сладкий приз.

В поселке Итатский дети и родители, а также ребята из пришкольного лагеря Итатской средней школы и Итатской коррекционной школы собрались на площади ГДК, где проходило праздничное мероприятие посвященное Дню защиты детей (на фото).

Здесь ребятишек ждали игровые и познавательные программы, а также конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето». Затем прошел театрализованный концерт «Встреча со сказочными героями», после чего ребятня повеселилась на «Детскотеке».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/06/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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