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День Земли отметили в Мариинском округе

В Обояновском сельском Доме культуры состоялась познавательная программа «Наши поздравления Матушке Земле». Для учащихся третьего класса 2-Пристанской школы специалисты Районного дома культуры провели экологическую игру-путешествие «Дневник планеты Земля».
В парке имени А. В. Суворова города Мариинска состоялась акция «Чистая площадка». Студенты Мариинского политехнического техникума вместе с преподавателем экологии Кристиной Юрьевной Носовой и советником по воспитанию Ольгой Михайловной Лученковой помогли очистить территорию.
В Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии Александровны прошла экологическая акция «Эко-медиа: рассказываем о планете». Студенты погрузились в мир природы Кузбасса. Ребята поделились знаниями о Красной книге региона, поговорили о важности сохранения биоразнообразия.

Фото: Обояновский сельский Дом культуры

Культура
Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
23/04/2025
Культура
Образование
Мариинск

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