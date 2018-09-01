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День знаний в Тяжинском районе

В образовательных учреждениях Тяжинского района начался новый учебный год.
В районе действуют 40 образовательных организаций (15 школ, 3 учреждения дополнительного образования, 21 детский сада, 1 детский дом). В новом учебном году за парты сядут более 3 тысяч обучающихся, в том числе 320 первоклассников.
Для учеников первых классов артисты Тяжинского народного театра «Лица» подготовили сюрприз – постановку спектакля «Тайна золотого ключика» по мотивам одноименной детской сказки Алексея Толстого.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/09/2018
Образование
Тяжин
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