День знаний в Тяжинском районе

В образовательных учреждениях Тяжинского района начался новый учебный год.

В районе действуют 40 образовательных организаций (15 школ, 3 учреждения дополнительного образования, 21 детский сада, 1 детский дом). В новом учебном году за парты сядут более 3 тысяч обучающихся, в том числе 320 первоклассников.

Для учеников первых классов артисты Тяжинского народного театра «Лица» подготовили сюрприз – постановку спектакля «Тайна золотого ключика» по мотивам одноименной детской сказки Алексея Толстого.