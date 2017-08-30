Депутат сельского поселения Мариинского района признан виновным в совершении преступления

Мировым судьёй судебного участка №2 Мариинского городского судебного района вынесен приговор в отношении депутата совета народных депутатов одного из сельских поселений Мариинского муниципального района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что за месяц до даты совершения преступления, мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако, меры административного воздействия в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами, не оказали должного воздействия на исправление гражданина и он совершил уголовно наказуемое деяние.

В связи с особым порядком производства по уголовным делам в отношении лиц, являющихся депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Как в ходе дознания, так и в судебном заседании гражданин полностью признал себя виновным, за совершённое преступление ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься определённой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 1 год 2 месяца.

Прокуратура города Мариинска