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Депутат сельского поселения Мариинского района признан виновным в совершении преступления

Мировым судьёй судебного участка №2 Мариинского городского судебного района вынесен приговор в отношении депутата совета народных депутатов одного из сельских поселений Мариинского муниципального района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что за месяц до даты совершения преступления, мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако, меры административного воздействия в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами, не оказали должного воздействия на исправление гражданина и он совершил уголовно наказуемое деяние. 

В связи с особым порядком производства по уголовным делам в отношении лиц, являющихся депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

 

Как в ходе дознания, так и в судебном заседании гражданин полностью признал себя виновным, за совершённое преступление ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься определённой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 1 год 2 месяца.   

 

Прокуратура города Мариинска

Политика
Мариинск
kuzbassnews.ru
30/08/2017
Политика
Мариинск
Новости Кузбасса

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