Депутат заксобрания Кузбасса вручил офицерам кемеровского СОБР награды общественной организации

В областном центре в преддверии 27-й годовщины со дня образования кемеровского СОБР «Символ» состоялась встреча личного состава отряда и представителя парламента Кузбасса. Депутат и председатель кемеровского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Кошелев поздравил офицеров с наступающей памятной датой.

- За все историю существования отряда, его сотрудники находятся на переднем крае борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и общественной безопасности, как на территории Кемеровской области – Кузбассу, так в других регионах России, - сказал Игорь Кошелев.

Почетный гость вручил командиру СОБР «Символ» полковнику Константину Огию памятный адрес. Кроме этого, Игорь Степанович наградил офицеров, отличившихся в служебно-оперативной деятельности и в патриотическом воспитании молодежи, наградами кемеровского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».