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Дети работников «Южного Кузбасса» рисуют природу

В угольной компании «Южный Кузбасс» подвели итоги конкурса детского рисунка  «Мир заповедной природы», посвященного Дням защиты от экологической опасности.

Около месяца у детей работников компании в возрасте от 7 до 12 лет была возможность проявить свои художественные таланты и выполнить творческие работы на экологическую тематику.

Подводя итоги конкурса, жюри оценивало технику исполнения, художественное мастерство участников и оригинальность идеи. В результате лучшей стала работа Дианы Прониной (9 лет), второе место – у Дарьи Пичугиной (10 лет), а третье – у Екатерины Качановой (12 лет). Создать лучший плакат-лозунг «Сохрани мир вокруг себя!» удалось Дарье Власевской (12 лет). Победители получили дипломы и премии.

Кроме того, участники конкурса отправились в заповедник «Кузнецкий Алатау». Ребята смогли осмотреть музейные экспонаты шорского быта и охоты, увидеть кабанов, косуль, лосей, маралов и даже покормить с руки некоторых обитателей просторных вольеров.

«В рамках Дней защиты от экологической опасности в этом году мы провели целый ряд мероприятий, начиная от обучения работников до высадки деревьев и проведения субботников на территориях компании. Конкурс рисунков мы считаем тоже важной акцией, она поможет осознать нашим детям важность защиты экологии», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

 

Общество
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
22/05/2017
Общество
Междуреченск
Мыски
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Новости Кузбасса

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