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Дети росгвардейцев поблагодарили кузбасских врачей

В Кемеровской области дети сотрудников Росгвардии Кузбасса присоединились к всероссийской акции «Спасибо, доктор». Юные жители региона дистанционно выражают благодарность врачам и медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.

Участники акции не понаслышке знают, что такое круглосуточные дежурства и с какой опасностью ежедневно приходится сталкиваться их родным. В знак поддержки кузбасских медработников юные граждане нарисовали плакаты, из которых сложили слова благодарности.

Принять участие в акции может любой желающий, разместив в социальных сетях свое фото с хештегом #СпасибоДоктор.

Общество
kuzbassnews.ru
28/05/2020
Общество
Новости Кузбасса

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