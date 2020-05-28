Дети росгвардейцев поблагодарили кузбасских врачей

В Кемеровской области дети сотрудников Росгвардии Кузбасса присоединились к всероссийской акции «Спасибо, доктор». Юные жители региона дистанционно выражают благодарность врачам и медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.

Участники акции не понаслышке знают, что такое круглосуточные дежурства и с какой опасностью ежедневно приходится сталкиваться их родным. В знак поддержки кузбасских медработников юные граждане нарисовали плакаты, из которых сложили слова благодарности.

Принять участие в акции может любой желающий, разместив в социальных сетях свое фото с хештегом #СпасибоДоктор.