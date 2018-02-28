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В Полысаево Детская библиотека отметила Международный День книгодарения

С 12 по 18 февраля 2018 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» организовала Вторую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира, в том числе и в России.

Главная идея праздника – вдохновлять людей дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.

14 февраля детская библиотека – филиал №1 МАУК «Полысаевская ЦБС» приняла активное участие в праздновании Международного Дня книгодарения.

В акции приняли активное участие дети и взрослые нашего города. Они несли в подарок книги, чтобы каждая из них нашла своего читателя. Всего было подарено 17 книг.

В этот день в библиотеке была разработана программа мероприятий, участниками которой стали обучающиеся школ города. На мероприятиях ребята познакомились с творчеством Михаила Пришвина, Игоря Акимушкина, Виталия Бианки, Николая Сладкова, Геннадия Снегирёва, приняли участие в викторинах и играх. В заключении мероприятия всем участникам вручили буклеты и закладки на память об этом замечательном дне.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
28/02/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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