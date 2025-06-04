Детская досуговая площадка «Лето в парке» открылась в Мариинске

Первыми гостями стали ребята из центра дополнительного образования детей. Вместе с работниками городского парка имени А. В. Суворова и педагогами центра юные шахматисты приняли участие в познавательно-игровой программе «Улетный праздник». Ее посвятили Дню запуска бумажного змея и самолетиков.

Участники показали себя выдающимися изобретателями летательных аппаратов, внимательными пилотами и аккуратными пассажирами. В финале праздника ребята запустили бумажные самолетики с названиями, которые придумали сами. Возможные капризы погоды никого не заботили, на этот случай здесь есть «Шатер доброго лета».

Фото: Парк имени А. В. Суворова города Мариинска