Детские кружки и секции в Кузбассе с 1 сентября возвращаются к работе без ограничения численности занимающихся

Суд закрыл кемеровскую пекарню из-за обнаружения кишечной палочки Специалисты обнаружили на инвентаре одного из кемеровских предприятий общепита бактерии группы...

Пенсионер убил соседа и ранил его несовершеннолетнего сына в Кузбассе В убийстве 38-летнего местного жителя, которого обнаружили мертвым возле частного дома,...

Динозавры устроили шествие в городе Кемерово Группа людей в костюмах динозавров гуляла по центру Кемерова на глазах удивлённых прохожих и...