Детские кружки и секции в Кузбассе с 1 сентября возвращаются к работе без ограничения численности занимающихся
Организации дополнительного образования Кузбасса с 1 сентября могут вести деятельность без ограничения численности одновременно занимающихся детей, при условии соблюдения профилактических мер. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детских домах—интернатах для умственно отсталых детей с 1 сентября отменяется введенный в апреле 14-дневный круглосуточный режим работы. В учреждениях продолжится круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья детей и подростков. Воздух в помещениях будут регулярно обеззараживать при помощи специального оборудования.
Фото из открытых источников
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